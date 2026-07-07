İhlas Haber Ajansı
Termometreler 40 dereceyi gösterdi! Vatandaş camilere koştu
Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi başta camiler olmak üzere serin mekanlara gitmekte buldu.
Özetle DinleTermometreler 40 dereceyi gösterdi! Vatandaş camil...
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Yaşam 11 dk önce
Diyarbakır'da 40 dereceye yaklaşan sıcaklıklar nedeniyle vatandaşlar Ulu Cami'nin bazalt taşlarında serinlemeye çalışıyor.
- Diyarbakır'da hava sıcaklığı 40 dereceye yaklaşıyor.
- Sıcaklardan bunalan vatandaşlar Ulu Cami'nin bazalt taşlarında serinliyor.
- Ulu Cami'nin içi dışarıya göre çok serin.
- Vatandaşlar camide dinlenip ferahlıyor.
- Kentte vatandaşlar öğlen yerine akşam serinliğinde dışarı çıkmayı tercih ediyor.
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Diyarbakır'da 40 dereceye yaklaşan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor.
Sıcaklardan bunalan vatandaşlar da Ulu Cami'nin bazalt taşlarında serinlemeye çalışıyor. Ortam sıcaklığı dışarıya göre çok serin olan camiye gelen vatandaşlar, burada dinlenip ferahlıyor.
Kentte vatandaşlar öğlen saatleri yerine akşam serinliğinde dışarı çıkmayı tercih ediyor.
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