Diyarbakır'da termometreler 40 dereceyi gösterdi. Aşırı sıcaktan bunalan vatandaşlar çareyi başta camiler olmak üzere serin mekanlara gitmekte buldu.

Diyarbakır'da 40 dereceye yaklaşan sıcaklık nedeniyle vatandaşlar zor günler geçiriyor.

Sıcaklardan bunalan vatandaşlar da Ulu Cami'nin bazalt taşlarında serinlemeye çalışıyor. Ortam sıcaklığı dışarıya göre çok serin olan camiye gelen vatandaşlar, burada dinlenip ferahlıyor.

Termometreler 40 dereceyi gösterdi! Vatandaş camilere koştu

Kentte vatandaşlar öğlen saatleri yerine akşam serinliğinde dışarı çıkmayı tercih ediyor.

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