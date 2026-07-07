NATO'nun kuruluşu, üye ülkeleri ve Türkiye'nin ittifaktaki yeri, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin NATO'ya katılma tarihi ve üye ülkeler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye NATO'ya ne zaman katıldı?

Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Avrupa ve Kuzey Amerika'da güvenlik iş birliğini sağlamak amacıyla kurulan askeri ittifak olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 1949 yılında kurulan NATO'nun günümüzde 32 üyesi bulunurken, Türkiye de uzun yıllardır ittifakın üyeleri arasında yer alıyor.

TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN KATILDI?

Türkiye, NATO'ya 18 Şubat 1952 tarihinde resmen üye oldu. NATO üyeliğiyle birlikte Türkiye, ittifakın ortak savunma sisteminin bir parçası haline geldi.

Türkiye NATOya ne zaman katıldı? NATO üyesi ülkeler

NATO ÜYESİ ÜLKELER

NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde ABD, Kanada ve Batı Avrupa ülkelerinin imzaladığı Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. İttifak, kuruluşundan bu yana genişleme politikası kapsamında yeni üyeler kabul etti ve günümüzde toplam 32 üyeden oluşuyor.

NATO'nun güncel üye ülkeleri şunlardır:

ABD

Almanya

Arnavutluk

Belçika

Birleşik Krallık

Bulgaristan

Çekya

Danimarka

Estonya

Fransa

Hırvatistan

Hollanda

İspanya

İtalya

İzlanda

Kanada

Karadağ

Kuzey Makedonya

Letonya

Litvanya

Lüksemburg

Macaristan

Norveç

Polonya

Portekiz

Romanya

Slovakya

Slovenya

Türkiye

Yunanistan

Finlandiya

İsveç

NATO'nun 12 kurucu üyesi bulunurken, sonraki yıllarda farklı genişleme dalgalarıyla yeni ülkeler ittifaka katıldı. Son olarak Finlandiya 2023'te, İsveç ise 2024 yılında NATO'nun tam üyesi oldu. Böylece örgütün üye sayısı 32'ye yükseldi.

NATO'nun temel görevi, üye ülkelerin güvenliğini ortak savunma anlayışıyla korumak ve uluslararası güvenliğe katkı sağlamaktır. Bunun yanında kriz yönetimi, ortak askeri tatbikatlar, siber güvenlik, terörle mücadele ve barışı destekleme operasyonları da ittifakın faaliyet alanları arasında yer alıyor.

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