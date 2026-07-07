Türkiye NATO'ya ne zaman katıldı? NATO üyesi ülkeler
NATO'nun kuruluşu, üye ülkeleri ve Türkiye'nin ittifaktaki yeri, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından yeniden gündeme geldi. Türkiye'nin NATO'ya katılma tarihi ve üye ülkeler listesi vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Türkiye NATO'ya ne zaman katıldı?
Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO), Avrupa ve Kuzey Amerika'da güvenlik iş birliğini sağlamak amacıyla kurulan askeri ittifak olarak faaliyetlerini sürdürüyor. 1949 yılında kurulan NATO'nun günümüzde 32 üyesi bulunurken, Türkiye de uzun yıllardır ittifakın üyeleri arasında yer alıyor.
TÜRKİYE NATO'YA NE ZAMAN KATILDI?
Türkiye, NATO'ya 18 Şubat 1952 tarihinde resmen üye oldu. NATO üyeliğiyle birlikte Türkiye, ittifakın ortak savunma sisteminin bir parçası haline geldi.
NATO ÜYESİ ÜLKELER
NATO, 4 Nisan 1949 tarihinde ABD, Kanada ve Batı Avrupa ülkelerinin imzaladığı Kuzey Atlantik Antlaşması ile kuruldu. İttifak, kuruluşundan bu yana genişleme politikası kapsamında yeni üyeler kabul etti ve günümüzde toplam 32 üyeden oluşuyor.
NATO'nun güncel üye ülkeleri şunlardır:
ABD
Almanya
Arnavutluk
Belçika
Birleşik Krallık
Bulgaristan
Çekya
Danimarka
Estonya
Fransa
Hırvatistan
Hollanda
İspanya
İtalya
İzlanda
Kanada
Karadağ
Kuzey Makedonya
Letonya
Litvanya
Lüksemburg
Macaristan
Norveç
Polonya
Portekiz
Romanya
Slovakya
Slovenya
Türkiye
Yunanistan
Finlandiya
İsveç
NATO'nun 12 kurucu üyesi bulunurken, sonraki yıllarda farklı genişleme dalgalarıyla yeni ülkeler ittifaka katıldı. Son olarak Finlandiya 2023'te, İsveç ise 2024 yılında NATO'nun tam üyesi oldu. Böylece örgütün üye sayısı 32'ye yükseldi.
NATO'nun temel görevi, üye ülkelerin güvenliğini ortak savunma anlayışıyla korumak ve uluslararası güvenliğe katkı sağlamaktır. Bunun yanında kriz yönetimi, ortak askeri tatbikatlar, siber güvenlik, terörle mücadele ve barışı destekleme operasyonları da ittifakın faaliyet alanları arasında yer alıyor.