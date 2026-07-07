Dünya, Ankara zirvesi için nefesini tuttu! Zelenskiy, NATO'dan beklentisini açıkladı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 36. NATO Zirvesi'nin Ukrayna'ya destek sağlanması açısından önemli olmasını beklediklerini belirterek, "Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin boş geçmeyeceğini umuyoruz." dedi.
- Rus ordusunun başkent Kiev ve Vişneve kasabasına düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye, yaralı sayısı ise 90'ı geçti.
- Rus ordusu 68 füze ve 351 SİHA ile saldırı gerçekleştirdi.
- Zelenskiy, daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını ve Patriot tipi hava savunma füzeleri üretimi için ABD'den lisans hakkı talep ettiklerini belirtti.
- Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'nin Ukrayna'ya destek sağlanması açısından önemli olmasını bekliyor.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya'nın Ukrayna'nın başkenti Kiev başta olmak üzere, farklı bölgelere düzenlediği saldırılar nedeniyle devam eden arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi paylaştı.
Rus ordusunun başkente ve Kiev bölgesine bağlı Vişneve kasabasına dün geceden itibaren düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiğini bildiren Zelenskiy, yaralı sayısının da 90'ı geçtiğini belirtti. Zelenskiy, Rus ordusunun 68 füze ve 351 silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı gerçekleştirdiğini aktararak, daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduklarını vurguladı.
UKRAYNA'DAN PATRIOT TALEBİ
Patriot tipi hava savunma füzelerinin üretilmesi için ABD'den ilgili lisans hakkını talep ettiklerini hatırlatan Zelenskiy, "Bu, bizim için en büyük önceliktir." diye konuştu.
"NATO ZİRVESİ, UKRAYNA'YA DESTEK SAĞLANMASI AÇISINDAN ÖNEMLİ"
Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'nin Ukrayna'ya destek sağlanması açısından önemli olmasını beklediklerine işaret eden Zelenskiy, "Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin de boş geçmeyeceğini umuyoruz." ifadesini kullandı.
Zelenskiy, Rusya'daki Omsk Petrol Rafinerisi'ne bugün saldırı düzenlediklerini anımsatarak, "Barışa ihtiyaç var ve (Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin, barışın düşündüğü gibi bir felaket değil, bir lütuf olduğunu kabul etmeli." şeklinde konuştu.