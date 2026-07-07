ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye doğru hareket etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle ABD Başkanı Donald Trump, bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Trump, Air Force One uçağına binerek Türkiye'ye doğru yola çıktı. ABD Başkanı'nın öğle saatlerinde Ankara'da olması bekleniyor.

Dünyanın gözü Ankara'da! Trump, Türkiye'ye doğru yola çıktı

TRUMP'IN ANKARA PROGRAMI BELLİ OLDU

Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36'ncı⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beyaz Saray, Trump'ın Türkiye programını da duyurdu. Trump, öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.

Dünyanın gözü Ankara'da! Trump, Türkiye'ye doğru yola çıktı

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ SAAT 15.00'TE

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın saat 15.00'te önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.

Çarşamba günü Trump, NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'na katılacak.

ABD Başkanı, Çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

Trump, aynı gün Ankara’dan ayrılmadan önce basın toplantısı da düzenleyecek.

17 YIL ARADAN SONRA BİR İLK

Trump'ın gelmesiyle Türkiye, 17 yıl sonra bir ABD başkanını ağırlamış olacak. Türkiye'ye son başkanlık ziyareti, Nisan 2009'da Barack Obama tarafından gerçekleştirilmişti.

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