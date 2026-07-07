Dünyanın gözü Ankara'da! Trump, Türkiye'ye doğru yola çıktı
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da gerçekleşecek NATO zirvesi dolayısıyla Türkiye'ye doğru hareket etti.
- Trump, Air Force One ile Türkiye'ye doğru yola çıktı ve öğle saatlerinde Ankara'da olması bekleniyor.
- Ziyaret, Ankara'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında gerçekleşiyor.
- Trump, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılanacak ve saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Erdoğan ile baş başa ve heyetler arası görüşme yapacak.
- Çarşamba günü NATO ile ilgili programlara katılacak olan Trump, Ukrayna ve Suriye devlet başkanlarıyla da ikili görüşmeler yapacak.
- Trump, Ankara'dan ayrılmadan önce bir basın toplantısı düzenleyecek.
- Bu ziyaret, Türkiye'nin 17 yıl sonra bir ABD başkanını ağırlaması anlamına geliyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle ABD Başkanı Donald Trump, bugün Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.
Trump, Air Force One uçağına binerek Türkiye'ye doğru yola çıktı. ABD Başkanı'nın öğle saatlerinde Ankara'da olması bekleniyor.
TRUMP'IN ANKARA PROGRAMI BELLİ OLDU
Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beyaz Saray, Trump'ın Türkiye programını da duyurdu. Trump, öğleden sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından resmi törenle karşılanacak.
ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ SAAT 15.00'TE
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenecek resmi karşılama töreninin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Trump'ın saat 15.00'te önce baş başa, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor.
Çarşamba günü Trump, NATO resmi karşılama töreni ve aile fotoğrafı çekimine katıldıktan sonra NATO Liderleri Çalışma Toplantısı'na katılacak.
ABD Başkanı, Çarşamba günü öğleden sonra Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şara ile de ikili görüşmeler gerçekleştirecek.
Trump, aynı gün Ankara’dan ayrılmadan önce basın toplantısı da düzenleyecek.
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17 YIL ARADAN SONRA BİR İLK
Trump'ın gelmesiyle Türkiye, 17 yıl sonra bir ABD başkanını ağırlamış olacak. Türkiye'ye son başkanlık ziyareti, Nisan 2009'da Barack Obama tarafından gerçekleştirilmişti.