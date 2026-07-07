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Bir damlası bile zarar! Alkol, tansiyonu yükseltiyor
Uzmanlar, düzenli olarak tüketilen tek kadeh alkolün bile tansiyonu yükselttiğini belirterek, kalp ve damar sağlığını korumanın en güvenli yolunun alkolden tamamen uzak durmak olduğunu vurguladı.
Özetle DinleBir damlası bile zarar! Alkol, tansiyonu yükseltiy...
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Sağlık az önce
Hypertension dergisinde yayımlanan yeni bir araştırma, günde az miktarda alkol tüketiminin bile tansiyonu yükselttiğini ortaya koydu.
- Araştırma, 19 binden fazla kişiyi beş sene boyunca inceledi.
- Günde ortalama bir kadeh (12 gram) alkol tüketenlerde büyük tansiyon 1 birim artıyor.
- Tüketim 48 grama çıktığında bu artış 5 birime ulaşıyor.
- Araştırmanın başyazarı Prof. Marco Vinceti, alkolün her dozunun tansiyon artışıyla ilişkili olduğunu belirtti.
- Uzmanlar, yüksek tansiyonun kalp krizi, felç ve böbrek yetmezliği gibi hastalıklara yol açabileceğine dikkat çekiyor.
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Amerikan Kalp Derneğinin yayın organı Hypertension dergisinde yayımlanan ve 19 binden fazla kişinin beş sene boyunca incelendiği yeni bir araştırma, günde az miktarda alkol tüketiminin bile tansiyonu yükselttiğini ortaya koydu.
"TAMAMEN BIRAKMAK EN İYİSİ"
Araştırmaya göre, günde ortalama bir kadeh (12 gram) alkol tüketenlerde büyük tansiyon 1 birim artarken; tüketim 48 grama çıktığında bu artış 5 birime ulaştı. Araştırmanın başyazarı Prof. Marco Vinceti, alkolün her dozunun tansiyon artışıyla ilişkili olduğunu belirterek, “Alkol alımını tamamen bırakmak en iyisidir” uyarısında bulundu.
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