Uzun süredir adı Arjantin'in köklü kulübü Boca Juniors ile anılan Lucas Torreira, Galatasaray'daki geleceği hakkında konuştu. Uruguaylı futbolcu, hakkında çıkan transfer iddialarına net bir cevap verdi.

Sarı-kırmızılı takımda orta sahanın vazgeçilmez ismi olan Lucas Torreira, daha önce Boca Juniors için "En büyük hayallerimden biri" dese de, kariyerini Galatasaray'da sürdürmek istediğini açıkladı.

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"SÖZLEŞMEMİ UZATACAĞIZ"

Arjantin basınına konuşan Uruguaylı oyuncu, Galatasaray yönetimi ile yeni bir sözleşme uzatma süreci içerisinde olduklarını belirtti. Torreira, "Devam eden önemli bir sözleşmem var ve kesinlikle uzatacağız. Burada çok mutluyum, bu kulübü seviyorum ve forması için sonuna kadar savaşıyorum. Planım burada kalmaya devam etmek" ifadelerini kullandı.

Lucas Torreira'nın, Galatasaray ile 2028 yılına kontratı bulunuyor.

YÜKSEK MAAŞ ENGELİ

Boca Juniors'a olan duygusal bağını hiçbir zaman gizlemeyen ve Juan Roman Riquelme ile olan yakın dostluğuyla bilinen 30 yaşındaki yıldızın, transfer dönemlerinde adının Arjantin ekibiyle anılmasına rağmen profesyonel gerçekliğin farklı olduğu vurgulandı. Torreira'nın yüksek maaşı nedeniyle transferin mevcut koşullarda oldukça zor olduğu belirtildi.

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