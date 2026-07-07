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İstanbul'un Fatih ilçesinde, bankta oturan bir vatandaşın çantasını el çabukluğuyla çalan kadın hırsız, kendisini adım adım takip eden Güven Timleri tarafından suçüstü yakalandı. Hırsızlık anının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı olayda, çaldığı çantanın içindeki cep telefonları, nakit para ve banka kartlarıyla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alınan şüpheli kadın, sevk edildiği adli makamlarca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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