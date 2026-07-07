Orta Çağ'ın en güçlü hükümdarlarından, "Kraliçeler kraliçesi” olarak anılan Gürcü Kraliçesi Tamara'nın kayıp mezarına ilişkin tartışmalar sürerken, bir araştırma dikkat çekti. Araştırmaya göre Kraliçe Tamara'nın mezarı Ardahan'ın Posof ilçe sınırlarındaki Posof Kesikkayalar bölgesinde yer alıyor. Bu alanın 205 odalı, 800 metre yüksekliğinde olduğu değerlendiriliyor.

Tarihi kaynaklara göre 12. ve 13. yüzyıllarda hüküm süren, Orta Çağ'ın en güçlü hükümdarları arasında gösterilen Gürcü Kraliçesi Tamara'nın mezarının nerede olduğuna dair tartışmalar yıllardır sürerken, bir araştırma dikkat çekti.

205 odası var! ‘Kraliçeler kraliçesi’ Tamara’nın kayıp mezarında çarpıcı iddia! Yıllar sonra Ardahan’da bir iz bulundu

KRALİÇENİN MEZARI ARDAHAN'DA MI?

Yolağzı Köyü Muhtarı Fehim Gündüz, Gürcüler tarafından yapılan araştırmalara göre Kraliçe Tamara'nın mezarının Ardahan'ın Posof ilçe sınırlarındaki Posof Kesikkayalar bölgesinde olduğunu iddia etti.

Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Uğur Dede, Posof'a bağlı Yolağzı köyündeki Kesikkayalar bölgesindeki incelemeler hakkında konuştu. 2024 yılında yapılan yüzey araştırmalara göre bölgede Orta Çağ dönemine ait çok önemli kalıntılar bulundu.

205 odası var! ‘Kraliçeler kraliçesi’ Tamara’nın kayıp mezarında çarpıcı iddia! Yıllar sonra Ardahan’da bir iz bulundu

“ORTA ÇAĞ DÖNEMİNE AİT BİR BÖLGE”

Dede, ''Rivayet odur ki kraliçe Tamara bu bölgeden geçerken peşinde İran birlikleri Kesikkayalar bölgesinde bulunan bu tüneli kapatıyorlar. Ve onlar için önemli bir şahsiyet olan Tamara burada ölüyor. Sadece bu değil; bu bölge Orta çağ dönemine ait bir bölge. Kesikkayalar bölgesinde açık mağaralar, bir diğer adı nöbetçi mağalar dediğimiz yerde yapılan incelemelerde sütunlar tespit edildi. 2024 yılında Ardahan Üniversitesi iş birliğiyle yapılan yüzey araştırmasında o bölgede Orta Çağ dönemine ait çok önemli kalıntılar bulundu. Bunların doğal olması mümkün değil. Dolaysıyla bu alan üzerinde yeni bir çalışma, destinasyon olarak kullanmak istiyoruz. Bunun alt yapısını yapıp gerekirse bütün alanı komple tescilleyeceğiz'' dedi.

205 odası var! ‘Kraliçeler kraliçesi’ Tamara’nın kayıp mezarında çarpıcı iddia! Yıllar sonra Ardahan’da bir iz bulundu

“ARTVİN'İN POSOF'A TARAF OLAN BÖLGESİNDE”

Gürcü Kraliçesi Tamara'nın bu bölgede olduğunu iddia eden Yolağzı Köyü Muhtarı Fehim Gündüz ise "Gürcüler tarafından yapılan araştırmalara göre Kraliçe Tamara'nın mezarı onların bulunduğu bölgede olmadığı yönünde. Onların araştırmalarına göre de Posof ya da Artvin'in Posof'a taraf olan bölgesinde olduğu yönünde. Yani bu iki bölgede olabileceğini tespit ediyorlar" dedi.

205 odası var! ‘Kraliçeler kraliçesi’ Tamara’nın kayıp mezarında çarpıcı iddia! Yıllar sonra Ardahan’da bir iz bulundu

“İÇERİSİNDE 205 ODA BULUNUYOR”

Gündüz, şöyle konuştu:

Gürcülerin önceden yaptıkları araştırmada da Kraliçe Tamara'nın mezarının Posof Kesikkayalar bölgesinde olduğunu kendileri söylüyor. Rivayete göre Kesikkayanın içerisinde 205 odanın bulunduğu bir yerleşim alanının olduğu bir alandan bahsedebiliriz. Üst taraftan kayaların uzunluğu 800 metre, yüksekliği 150 metre ve 2 tarafta nöbetçi mağaraları var. Nöbetçi mağaraların birinin kapısı taştan, ama alt kısma inilemiyor. Zamanla heyelan nedeniyle tahrip olmuş.

205 odası var! ‘Kraliçeler kraliçesi’ Tamara’nın kayıp mezarında çarpıcı iddia! Yıllar sonra Ardahan’da bir iz bulundu

MEZAR YERİ YÜZYILLARDIR TARTIŞILIYOR

Gürcü Krallığı, Kraliçe Tamara döneminde Kafkasya'nın en güçlü devletlerinden biri hâline geldi. Krallığın sınırları bugünkü Gürcistan'ın yanı sıra Doğu Anadolu'nun bazı bölgelerine kadar uzandı. Bu nedenle Posof ve çevresinin de o dönemde Gürcü kültürü ve mimarisinin etkisi altında kaldığı biliniyor. Orta Çağ'ın en güçlü hükümdarları arasında gösterilen Gürcü Kraliçesi Tamara'nın mezarının nerede bulunduğu yüzyıllardır tartışılıyor.

205 odası var! ‘Kraliçeler kraliçesi’ Tamara’nın kayıp mezarında çarpıcı iddia! Yıllar sonra Ardahan’da bir iz bulundu

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