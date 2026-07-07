Ankara'nın ev sahipliğindeki 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, transatlantik savunma üretimi ve yatırımlarının ön planda olacağı Savunma Sanayii Forumu'yla başladı.

Ankara'da düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, savunma sanayisinde transatlantik tarihinin en büyük tedarik anlaşmalarından birine sahne oldu. Zirve kapsamında gerçekleştirilen Savunma Sanayii Forumu'nda kürsüye çıkan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ittifakın hava kapasitesini ve caydırıcılığını kökten artıracak devasa bir uçak alım anlaşmasını dünyaya duyurdu.

12 YENİ DEV TANKER UÇAK GELİYOR: HAVADA YAKIT İKMALİ GÜÇLENDİRİLİYOR

Genel Sekreter Mark Rutte, hava gücünün dijital ve operasyonel omurgasını güçlendirmek adına birçok müttefik ülkenin ortak bir konsorsiyum çatısı altında Airbus firmasından 12 adet yeni nesil uçak satın alacağını ilan etti. Anlaşmanın merkezinde, Airbus’ın stratejik öneme sahip çok amaçlı tanker uçak platformu olan MRTT (Multi-Role Tanker Transport) ve yüksek kabiliyetli askeri nakliye uçağı A400M platformları yer alıyor.

Avrupa'da endüstriyel liderliği pekiştiren bu çok uluslu projenin, NATO ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki savunma sanayii iş birliğini Amerikan ortaklara kadar genişleten dev bir köprü kurduğu vurgulandı. Rutte, havadan havaya yakıt ikmali kabiliyetini artıracak bu hamleyle müttefik ordularının önümüzdeki on yıllara hazır hale getirildiğini belirtti.

9 LİDER AYNI KÜRSÜDE: ANKARA'DA TARİHİ FOTOĞRAF

Genel Sekreter Mark Rutte’nin tarihi duyurusunun hemen ardından, projeye ortak olan 9 müttefik ülkenin liderleri Airbus yönetimiyle birlikte sahnede bir araya geldi. Anlaşmaya imza koyan, Belçika, Çekya, Danimarka, Finlandiya, Almanya, Lüksemburg, Hollanda, Norveç ve İsveç liderleri kürsüde tarihi bir aile fotoğrafı çektirdi. Ankara'da atılan bu imza, milyarlarca dolarlık yatırımın yanı sıra transatlantik genelinde on binlerce yeni istihdamın da kapısını aralayacak.

İMZALAR ATILDI

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte Savunma Sanayii Formu'nda şunları aktardı:

"Gururla söylüyorum, esasında size bugün göstereceğimiz çok şey var. Bir yıl önce Lahey'de savunma sanayisine daha fazla yatırım yapma kararı aldık. Bu, 2035 yılına kadar gayri safi yurt içi hasılamızın %5'i kadar. Bununla alakalı da önemli bir ilerleme kaydettik. Savunma sanayisini ve inovasyonu da merkeze koyduk. Şimdi bir yıl sonrasında, Ankara'da sonuçları görmeye başladık bile."

NATO Genel Sekreteri Savunma Sanayii Forumu'nda duyurdu: 12 tanker uçağı geliyor

"MİLYARLARCA DOLARLIK ANLAŞMALAR İMZALANDI"

Konuşmasının devamında ittifak üyesi ülkelerin ve savunma şirketlerinin Ankara'da imzaladığı milyarlarca dolarlık dev sözleşmelere dikkat çeken Rutte, bu yatırımların transatlantik güvenliği için hayati olduğunu belirterek şöyle devam etti:

"Atlantik'in her iki tarafından müttefiklerimiz ve sanayi kuruluşları büyük projelere imza attılar ve milyarlarca Amerikan doları değerinde sözleşmeler de imzaladılar. Bunlar bizim güvenliğimiz için, ekonomimizi yukarıya çekebilmek için ve on binlerce yeni istihdam yaratabilmek için. İyi harcanmış bir para bu. Şimdi tüm dünya, hepimiz Kuzey Amerika'da ve Avrupa'nın el ele beraber inovasyon yaptığının kanıtıyız ve yeni nesil kabiliyetlerimizi ortaya koyacağız."

"BİR MİLYAR İNSANI VE İTTİFAKIN HER BİR SANTİMETRESİNİ KORUYORUZ"

NATO'nun çok uluslu ortak üretim ve teknoloji transferi vizyonunun ittifak bağlarını sarsılmaz kıldığını vurgulayan Rutte, konuşmasında askeri duyurunun sinyalini verdi:

"Bu kabiliyetler NATO tarafından, NATO içerisinde yapıldılar. Tek bir ülke tarafından değil, birden fazla ülkenin yakın işbirliği içerisinde ortaya koyduğu şeyler. Bu, ittifakımızı daha güçlü hale getiriyor. Bir milyar insanı koruyoruz ve biz ittifakımızın her bir santimetresini bu şekilde koruyoruz. Şimdi başlayalım. Bu sabahki ilk duyurumuz, havadan havaya yakıt ikmali yapabilecek..."

KÜLLİYE'DE LİDERLER TRAFİĞİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirve kapsamında transatlantik ittifakının en kritik aktörleriyle baş başa görüşmeler gerçekleştirecek. Erdoğan'ın yoğun diplomasi trafiğinde bir araya geleceği liderler arasında; ABD Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa yer alıyor. Liderler düzeyindeki bu zirveye paralel olarak, dışişleri ve savunma bakanları da düzenlenecek stratejik çalışma yemeklerinde küresel kriz bölgelerini masaya yatıracak.

İstanbul İşbirliği Girişimi Ankara'da Yeniden Canlanıyor

Zirvenin en dikkat çekici ve Türkiye için tarihi anlam taşıyan ayaklarından biri de Körfez hattıyla kurulacak diplomasi köprüsü olacak. 2004 yılında İstanbul'da düzenlenen tarihi NATO Zirvesi'nde hayata geçirilen; Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin yer aldığı "İstanbul İşbirliği Girişimi" kapsamında dışişleri bakanları düzeyinde çok özel bir oturum düzenlenecek. Bölgesel güvenlik ve Körfez-NATO ortaklığı, Ankara'da yapılacak bu özel dışişleri bakanları toplantısıyla yeni bir vizyona kavuşacak.

YENİ ASKERİ ÇAĞIN ADI: "NATO 3.0" VİZYONU İNŞA EDİLİYOR

Transatlantik ilişkilerde son dönemde yaşanan sert ve hararetli gerginliklere rağmen, Ankara Zirvesi’nden çıkması hedeflenen en kritik ortak payda müttefiklerin dünyaya vereceği güçlü "birlik ve dayanışma" mesajı olacak. Zirvenin ana stratejik gündem maddeleri ise askeri dengeleri kökten değiştirecek nitelikte. Ankara'da temelleri atılan "NATO 3.0" vizyonu uyarınca; Avrupa'nın konvansiyonel (geleneksel) savunmada liderliği tamamen eline alması ve ABD'nin Avrupa kıtasındaki askeri varlığının yeni gerçekliklere göre yeniden değerlendirilmesi öngörülüyor.

Ukrayna'ya yönelik askeri ve ekonomik desteklerin geleceğinin de tüm detaylarıyla ele alınacağı kritik oturumlarda, müttefik ülkelerin savunma bütçelerini artırmaları ve yerli savunma sanayi üretim kapasitelerini en üst seviyeye çıkarmaları konusunda çok somut taahhütlerde bulunmaları bekleniyor.

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