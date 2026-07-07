2026 FIFA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselecek son takım bu akşam oynanacak İsviçre - Kolombiya mücadelesinin ardından netleşecek. İsviçre Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta soruları gündeme getirilirken futbolseverler canlı yayın bilgilerini de sorguluyor. İşte, İsviçre Kolombiya canlı yayın ve maç kadrosu detayları...

B Grubu'nda mücadele eden İsviçre, Kanada, Bosna Hersek ve Katar'ın yer aldığı grubu 7 puanla tamamlayarak eleme aşamasına yükseldi. Grup performansını Son 32 Turu'na da taşıyan İsviçre, Cezayir karşısında aldığı galibiyetle son 16 turuna kaldı. K Grubu'nda Portekiz, Demokratik Kongo ve Özbekistan'ın önünde lider olarak üst tura çıkan Kolombiya da turnuvadaki başarılı performansını sürdürmeyi hedefliyor. Son 32 Turu'nda Gana'yı tek golle geçen Güney Amerika temsilcisi, çeyrek finale ulaşarak 2014'ten sonra yeniden çıkış yakalama hedefinde. Peki, İsviçre Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

İsviçre Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Son 16 turu canlı yayın bilgileri

İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda çeyrek finale yükselecek son takım, İsviçre ile Kolombiya arasında oynanacak mücadelede belli olacak.

İsviçre Kolombiya maçı 7 Temmuz 2026 Salı günü Vancouver Stadyumu'nda oynanacak. Mücadele Türkiye saati ile 23.00'te başlayacak.

İsviçre Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Son 16 turu canlı yayın bilgileri

İSVİÇRE KOLOMBİYA CANLI YAYIN HANGİ KANALDA?

İsviçre ile Kolombiya arasında oynanacak 2026 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Mücadele ayrıca Tabii platformu üzerinden de canlı izlenebilecek.

El Salvadorlu hakem Ivan Barton'ın yöneteceği karşılaşmada iki takım da çeyrek finale yükselmek için sahaya çıkacak.

İsviçre Kolombiya maçı ne zaman, saat kaçta? 2026 Dünya Kupası Son 16 turu canlı yayın bilgileri

İSVİÇRE KOLOMBİYA MAÇ KADROSU MUHTEMEL 11

İsviçre: Kobel, Zakaria, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Ndoye, Freuler, Manzambi, Xhaka, Vargas, Embolo

Kolombiya: Vargas, Munoz, Sanchez, Lucumi, Mojica, Puerta, Lerma, James, Jhon Arias, Luis Diaz, Luis Suarez

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