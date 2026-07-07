"Portekiz Dünya Kupası'ndan elendi mi" sorgulanıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda oynanan Portekiz-İspanya karşılaşmasının ardından turnuvada çeyrek finale yükselen takım belli oldu. Futbolseverler maçın sonucunu, Portekiz'in elenip elenmediğini ve karşılaşmada yaşanan önemli gelişmeleri araştırıyor.

2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda turnuvanın dikkat çeken eşleşmelerinden biri olan Portekiz ile İspanya karşı karşıya geldi. Dallas'ta oynanan mücadelede iki takım uzun süre gol bulamazken, son dakikalarda gelen gol çeyrek finale yükselen ekibi belirledi.

PORTEKİZ DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

Portekiz, 2026 FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İspanya'ya 1-0 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Büyük bölümünde dengeli geçen mücadelede iki ekip de önemli gol fırsatları yakalarken, maçın kaderini uzatma dakikalarında gelen gol belirledi. Bu sonucun ardından İspanya adını çeyrek finale yazdırırken Portekiz'in Dünya Kupası serüveni sona erdi.

Portekiz Dünya Kupasından elendi mi? Portekiz-İspanya maç sonucu

Karşılaşmanın ardından Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez görevinden ayrılacağını açıkladı. Martinez, Dünya Kupası'nı kazanma hedefiyle göreve geldiğini ancak bu hedefe ulaşamadıkları için görevine devam etmeyeceğini ifade etti. Cristiano Ronaldo ise turnuvaya veda ettikleri için üzgün olduğunu belirtirken, milli takım kariyerine ilişkin kararını ilerleyen dönemde ailesiyle birlikte değerlendireceğini söyledi.

Portekiz Dünya Kupasından elendi mi? Portekiz-İspanya maç sonucu

DÜNYA KUPASI PORTEKİZ-İSPANYA MAÇ SONUCU

İlk yarıda her iki takımın da bulduğu pozisyonlarda kaleciler başarılı performans sergilerken, devre golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda İspanya'nın baskısı uzatma dakikalarında sonuç verdi ve 90+1. dakikada Mikel Merino, Ferran Torres'in pasında fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

Portekiz Dünya Kupasından elendi mi? Portekiz-İspanya maç sonucu

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca İspanya mücadeleyi 1-0 kazanarak çeyrek finale yükseldi. İspanyol ekibi çeyrek finalde Belçika ile karşı karşıya gelecek.

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