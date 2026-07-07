36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara'da uygulanacak trafik düzenlemeleri ve kapalı yollar vatandaşların gündeminde yer alıyor. Zirve kapsamında araç trafiğine kapatılacak güzergahlar ile alternatif ulaşım yollarına ilişkin resmi trafik haritası ve sorgulama ekranı yayımlandı. İşte, NATO Zirvesi kapalı yollar ve trafik sorgulama ekranı...

Ankara, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde düzenlenecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Zirve kapsamında başkent genelinde geniş güvenlik ve trafik tedbirleri uygulanırken, sürücüler hangi yolların kapalı olacağını ve alternatif güzergahları araştırmaya başladı.

NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR SORGULAMA EKRANI

İletişim Başkanlığı, NATO Zirvesi kapsamında uygulanacak trafik tedbirleri için Ankara'nın kapalı yollarını ve alternatif güzergahlarını gösteren resmi trafik haritasını (https://harita.iletisim.gov.tr/) yayımladı. Harita üzerinden hangi cadde ve bulvarların tamamen kapalı olduğu, hangi güzergâhlarda ise geçici trafik uygulaması yapılacağı detaylı şekilde görüntülenebiliyor.

Sürücülerin yolculuk öncesinde resmi trafik haritasını inceleyerek alternatif güzergahları tercih etmeleri tavsiye ediliyor. Özellikle zirvenin gerçekleştirileceği 7-8 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresi, Çankaya, Beştepe, Söğütözü, Kavaklıdere ve Yenimahalle bölgelerinde yoğun trafik tedbirleri uygulanacağından toplu taşıma ve alternatif yolların kullanılması öneriliyor.

ANKARA NATO ZİRVESİ TRAFİK HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

NATO Zirvesi kapalı yollar sorgulama ekranı! Ankarada hangi yollar kapalı?

NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR

36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Ankara Valiliği ve Ankara Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklanan güvenlik planı doğrultusunda kent genelinde farklı tarihlerde trafik kısıtlamaları uygulanacak. Bazı cadde ve bulvarlar belirli saatler arasında tamamen araç trafiğine kapatılırken, bazı güzergahlarda ise yalnızca devlet ve hükümet başkanlarının konvoy geçişleri sırasında geçici trafik durdurmaları yapılacak.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresindeki güvenlik tedbirleri kapsamında 7 Temmuz 2026 Salı günü saat 07.00'den 8 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 23.59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Bulvarı, Cumhurbaşkanlığı Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Bahriye Üçok Caddesi, Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Caddesi'nin belirli bölümü, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nin bir kısmı ile Sakıp Sabancı Bulvarı'nın AŞTİ yönündeki bölümü araç trafiğine kapatılacak. Bu güzergahlarda park eden araçlar da kaldırılacak.

NATO Zirvesi kapalı yollar sorgulama ekranı! Ankarada hangi yollar kapalı?

Konaklama bölgelerinde ise 6 Temmuz saat 07.00 ile 8 Temmuz saat 23.59 arasında kapalı olacak.

"Yenimahalle İlçesi; Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 350. Sokak tamamı, 286. Sokak tamamı, Çamlıca Mahallesi; 147. Sokak tamamı, 145. Sokak tamamı, Selçuk Ecza Deposunun Anadolu Bulvarına bakan giriş kapısı tarafındaki yolun tamamı, Macun Mahallesi; 173. Cadde tamamı, 171.Cadde tamamı, 172.Cadde tamamı, Beştepe Mahallesi; Yaşam Caddesi tamamı, Adalet Sokak tamamı, 5. Sokak tamamı, Nergiz Sokak tamamı, 4. Sokak tamamı, 3. Sokak tamamı, 1. Sokak tamamı,

Çankaya İlçesi; Yıldızevler Mahallesi; Kişinev Caddesi tamamı, Jose Marti Caddesi tamamı, 720. Sokak tamamı, 721. Sokak tamamı, Kavaklıdere Mahallesi; Tahran Caddesi tamamı, Billur Sokak tamamı, Bülten Sokak tamamı, Güniz Sokak tamamı, Arjantin Caddesi tamamı, İran Caddesi tamamı, Polonya Caddesi tamamı, Şehit Ömer Haluk Sipahioğlu Sokak tamamı, Boğaz Sokak tamamı, Atatürk Bulvarının John F. Kennedy Caddesi ile Esat Caddesi arasında kalan bölümü, Gülözü Sokak tamamı, Kızılırmak Mahallesi; Ufuk Üniversitesi Caddesi tamamı, 1443. Sokak tamamı 1452. Sokak tamamı, Oğuzlar Mahallesi; 1377.Sokak tamamı, 1380. Sokak tamamı, 1381. Sokak tamamı, Söğütözü Mahallesi; 2168. Sokak tamamı, 2169. Sokak tamamı, 2170. Sokak tamamı; Üniversiteler Mahallesi; ihtiyaç olması halinde Bilkent Kampüsü içinde bulunan Cadde ve Sokakların tamamı, İhsan Doğramacı Bulvarı tamamı, 1600. Cadde tamamı, 1613. Cadde tamamı"

Ayrıca devlet başkanlarının kullanacağı güzergahlarda Ankara Çevre Yolu'nun belirli bölümü, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Ankara Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Atatürk Bulvarı'nın bir kısmı, Mevlana Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı, Türk Kızılayı Caddesi, Cinnah Caddesi, Çankaya Caddesi, Simon Bolivar Caddesi, Rabindranath Tagore Caddesi ve John F. Kennedy Caddesi yalnızca konvoy geçişleri sırasında geçici olarak trafiğe kapatılacak.

NATO Zirvesi kapalı yollar sorgulama ekranı! Ankarada hangi yollar kapalı?

ANKARA NATO ZİRVESİ KAPALI YOLLAR ALTERNATİF GÜZERGAHLAR

Mevlana Bulvarı'nı Kepekli istikametinden kullanacak sürücülerin alternatif olarak Turan Güneş Bulvarı, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı ve Dikmen Caddesi'ni;

Mevlana Bulvarı'na Akköprü yönünden girmek isteyen sürücülerin ise Fatih Sultan Mehmet Bulvarı ve İstanbul Caddesi'ni;

Anadolu Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Melih Gökçek Bulvarı, Şaşmaz Bulvarı, İvedik Caddesi ve Serhat Caddesi'ni;

Atatürk Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Necatibey Caddesi ve Mithatpaşa Caddesi'ni;

Ankara Bulvarı'nı kullanacak olan sürücülerin alternatif olarak Fatih Sultan Mehmet Bulvarı, Başkent Bulvarı ve Bağdat Caddesi'ni kullanabileceklerdir.

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