Kırıkkale'de sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu otobüsü devrildi. Meydana gelen kaza sonucunda 1 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

Sabah saatlerinde Karakeçili ilçesi Hastane Kavşağı’nda Tekirdağ’dan Kayseri’ye seyir halinde olan D.A.G. idaresindeki yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Kazada otobüste bulunan 38 yolcu, 2 şoför ve 1 muavin yaralandı. İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, UMKE, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından otobüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. 92 yaşındaki bir kişi, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. 40 yaralının ise hastanede tedavileri devam ediyor.

Kırıkkale'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

VALİ OLAY YERİNDE

Kırıkkale Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim de kaza yerine gelerek incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Sarıibrahim, daha sonra hastaneye geçerek yaralıları ziyaret etti. Yaralıların sağlık durumları hakkında bilgi alan Sarıibrahim, ailelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

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