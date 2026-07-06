Üniversitede skandal! 'Yüksek kazanç' vaadiyle ünlü cerrahları bile dolandırıp kaçmış
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan Doktor Fatih A. hakkında, "ABD borsasında yüksek kazanç" vaadiyle aralarında ünlü cerrahların da bulunduğu çok sayıda sağlık çalışanından milyonlarca lira ve döviz topladığı iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Fatih A.’nın yurt dışına çıktığı iddia edildi.
- Doktor öğretim görevlisi Fatih A.'nın, kendi geliştirdiği algoritma ve aplikasyonla Amerikan borsasında gece yapılan işlemlerden döviz bazında yüksek kazanç sağlandığını anlattığı iddia ediliyor.
- Fatih A.'nın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi'nde görev yapan çok sayıda sağlık çalışanından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladığı öne sürülüyor.
- Sisteme para yatıranlar arasında ünlü cerrahların da bulunduğu, bazı sağlık çalışanlarının kredi çektiği ve evini ipotek ettirdiği belirtiliyor.
- Mağdurlardan birinin sistem nedeniyle 1 milyon doların üzerinde kaybı olduğu öne sürülüyor.
- Bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldıkları taşınmazların tapularının Fatih A. adına tescil ettirildiği iddia ediliyor.
- Olay kapsamında mağdur sayısının 50'yi aştığı ileri sürülürken, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Antalya’da sağlık camiasını sarsan iddiaya göre, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi’nde görev yapan doktor öğretim görevlisi Fatih A., iddiaya göre kendi geliştirdiğini söylediği algoritma ve aplikasyon aracılığıyla Amerikan borsasında gece saatlerinde yapılan işlemlerden döviz bazında yüksek kazanç sağlandığını anlattı.
Belediye başkanı tutuklanmıştı! Seferihisar Belediye Başkan Vekili belli oldu
SAĞLIKÇILARDAN TL VE DÖVİZ TOPLAMIŞ
Fatih A.’nın bu yöntemle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Antalya Şehir Hastanesi’nde görev yapan çok sayıda sağlık çalışanından yüksek kazanç vaadiyle milyonlarca lira ve döviz topladığı öne sürüldü.
KREDİ ÇEKEN DE VAR EVİNİ İPOTEK EDEN DE...
İddiaya göre, sisteme para yatıranlar arasında ünlü cerrahların da bulunduğu, bazı sağlık çalışanlarının ise yüksek kazanç elde edeceği düşüncesiyle kredi çektiği ve evini ipotek ettirdiği belirtildi. Mağdurlardan birinin sistem nedeniyle 1 milyon doların üzerinde kaybı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi.
MAĞDUR SAYISI 50'Yİ AŞTI
Fatih A.’nın yalnızca para ve döviz toplamakla kalmadığı, bazı mağdurların yatırım amacıyla satın aldıkları taşınmazların tapularını da satış işlemlerinin daha kolay yürütüleceği gerekçesiyle kendi adına tescil ettirdiği iddia edildi. Olay kapsamında mağdur sayısının 50’yi aştığı ileri sürülürken, iddiaların ardından Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.
Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi.