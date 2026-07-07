Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Los Angeles Lakers, tarihinin en köklü değişimlerinden birini yaşıyor. Lakers'ın play off'lardaki ilk 5'inden takımda hiçbir oyuncu kalmaması dikkat çekti.

Los Angeles Lakers'ta Lebron James'in takımdan ayrılacağını açıklaması, NBA'de sezonun en büyük haberlerinden olmuştu. Ancak yeni sahipleri ile büyük değişime giden kulüpte kadro neredeyse baştan aşağı yenileniyor.

TRT Spor'da yer alan habere göre; Los Angeles Lakers'ın bu sezon play-off'larda parkeye çıkan ilk 5 oyuncusunun tamamı, takımdan ayrıldı.

LeBron James, 2018 yılında Los Angeles Lakers kadrosuna dahil olmuştu.

Lakers, sakatlıklarından dolayı Luka Donçiç ve Austin Reaves'den yoksun play-off mücadelesine başlamış; ilk turda Houston Rockets'a karşı LeBron James, Marcus Smart, Rui Hachimura, Luke Kennard ve Deandre Ayton 5'lisi ile parkeye çıkmıştı. Bu oyuncuların 4'ü, farklı takımlara transfer oldu. Yeni adresi henüz belli olmayan LeBron da takımdan ayrıldı.

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