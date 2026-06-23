Amerikan Basketbol Ligi (NBA) ekiplerinden Milwaukee Bucks'ta forma giyen Giannis Antetokounmpo, 13 sezon sonra takımdan ayrılıyor. 31 yaşındaki yıldızın takası için anlaşmaya varılırken; Bucks, 4 oyuncu ve 5 draft hakkının sahibi olacak.

NBA'de uzun süredir merakla beklenen takas gerçekleşti. Giannis Antetokounmpo'nun, 13 yılın ardından Milwaukee Bucks'a veda ededği ortaya çıktı. Nijerya asıllı Yunan basketbolcu için 2026 NBA Draft'ı öncesinde anlaşma sağlandı.

ANTETOKOUNMPO, MIAMI HEAT'TE

Athletic'te yer alan habere göre; Milwaukee Bucks ve Miami Heat, Antetokounmpo'nun takası için anlaşmaya vardı. Bucks, Heat'ten 4 oyuncu ve 3'ü birinci tur olmak üzere 5 tane draft hakkı alacak. Ek olarak Antetokounmpo'yla birlikte bir isim daha Miami Heat'e takas olacak.

Giannis Antetokounmpo

Milwakuee Bucks'un; Tyler Herro, Kel'el Ware, Jaime Jaquez Jr., Kasparas Jakucionis, üç birinci tur draft hakkı (2026'da 13'üncü sıra, 2031 ve 2033) elde edeceği aktarıldı. Bucks'un, 2030'daki draftın birinci turunda takas hakkına ve 2033 ikinci tur draft hakkına sahip olacağı belirtildi. Miami Heat'in ise Giannis Antetokounmpo'yla birlikte Bobby Portis'i kadrosuna katacağı öğrenildi.

İKİ DEFA MVP, 10 DEFA ALL-STAR SEÇİLDİ

Milwakuee Bucks tarafından 2013 draftında 15'inci sıradan seçilen Antetokounmpo, 2021'de şampiyonluk yaşadı. 31 yaşındaki oyuncu, normal sezonda 2 defa en değerli oyuncu (MVP) ödülüne layık görüldü. Bucks'ın şampiyon olduğu sezon finalde MVP seçilen Antetokounmpo, 2020'de "en iyi savunmacı", 2017'de "en çok gelişme kaydeden oyuncu" ödüllerini kazandı ve 10 defa All-Star'a seçildi.

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