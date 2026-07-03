Anadolu Ajansı
Rusya'dan Finlandiya'ya nükleer tehdit! "Artık hedef listemizdesiniz"
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Finlandiya'nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırmasının ardından sert açıklamalarda bulundu. Medvedev, Finlandiya'nın artık Rusya'nın "nükleer hedef listesinde" yer aldığını söyledi.
Özetle DinleRusya'dan Finlandiya'ya nükleer tehdit! "Artık hed...
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Dünya 2 dk önce
Dmitriy Medvedev, Finlandiya’nın nükleer silahlar yasağını kaldırması üzerine Finlandiya'yı Rusya'nın nükleer hedef listesine aldıklarını belirtti.
- Dmitriy Medvedev, ABD merkezli X platformundaki hesabından açıklama yaptı.
- Finlandiya parlamentosu, 17 Haziran'da nükleer silahların ülkeye getirilmesi, taşınması ve bulundurulmasına yönelik yasağı kaldırdı.
- Medvedev, bu kararın Finlandiya’yı Rusya’nın nükleer hedef listesine eklediğini söyledi.
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Dmitriy Medvedev, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklamalarda bulundu.
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Finlandiya’nın nükleer silahlara ev sahipliği yapma yasağını kaldırma kararı almasını değerlendiren Medvedev, “Karar, Finlandiya açısından yalnızca bir şeyi değiştirdi. Ülke, artık Rusya’nın nükleer hedef listesinde. Sevin Finlandiya, güvenliğin zirvesine ulaştınız.” ifadelerini kullandı.
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Finlandiya parlamentosu, 17 Haziran’da aldığı kararla, nükleer silahların ülkeye getirilmesi, taşınması ve bulundurulmasına yönelik yasağı kaldırmıştı.
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