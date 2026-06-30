Rusya, 1 Temmuz itibarıyla Finlandiya, Estonya ve Letonya sınırındaki bazı kara ve demir yolu geçiş noktalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Moskova yönetimi, kararın ilgili ülkelere diplomatik kanallarla bildirileceğini açıkladı.

Rus hükümetinin yayımladığı karara göre, ülkenin kuzeybatısındaki bazı geçiş noktalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.

SINIRLAR KAPATILDI!

Karar kapsamında Finlandiya sınırındaki Vartsila, Lutta ve Svetogorsk kara yolu geçiş noktaları ile St. Petersburg-Finlandiya ve Vıborg demir yolu geçiş noktaları kapatıldı.

Estonya sınırındaki Peçorı-Pskovskiye ve Letonya sınırındaki Pıtalovo demir yolu geçiş noktaları da karar kapsamına alındı.

Rusya Dışişleri Bakanlığına da karar hakkında Finlandiya, Estonya ve Letonya makamlarına bildirimde bulunma talimatı verildi.

Haberle İlgili Daha Fazlası