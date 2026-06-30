Anadolu Ajansı
Rusya'dan kritik hamle! Finlandiya, Estonya ve Letonya'ya sınırlarını kapadı
Rusya, 1 Temmuz itibarıyla Finlandiya, Estonya ve Letonya sınırındaki bazı kara ve demir yolu geçiş noktalarını geçici olarak kapatma kararı aldı. Moskova yönetimi, kararın ilgili ülkelere diplomatik kanallarla bildirileceğini açıkladı.
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Rus hükümetinin kararıyla ülkenin kuzeybatısındaki bazı geçiş noktaları kapatıldı.
- Finlandiya sınırındaki Vartsila, Lutta ve Svetogorsk kara yolu geçiş noktaları kapatıldı.
- St. Petersburg-Finlandiya ve Vıborg demir yolu geçiş noktaları kapatıldı.
- Estonya sınırındaki Peçorı-Pskovskiye demir yolu geçiş noktası kapatıldı.
- Letonya sınırındaki Pıtalovo demir yolu geçiş noktası kapatıldı.
- Rusya Dışişleri Bakanlığına, Finlandiya, Estonya ve Letonya makamlarına bildirimde bulunma talimatı verildi.
Rus hükümetinin yayımladığı karara göre, ülkenin kuzeybatısındaki bazı geçiş noktalarına ilişkin yeni düzenlemeler yapıldı.
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Karar kapsamında Finlandiya sınırındaki Vartsila, Lutta ve Svetogorsk kara yolu geçiş noktaları ile St. Petersburg-Finlandiya ve Vıborg demir yolu geçiş noktaları kapatıldı.
Estonya sınırındaki Peçorı-Pskovskiye ve Letonya sınırındaki Pıtalovo demir yolu geçiş noktaları da karar kapsamına alındı.
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Rusya Dışişleri Bakanlığına da karar hakkında Finlandiya, Estonya ve Letonya makamlarına bildirimde bulunma talimatı verildi.
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