Türkiye'nin talebi üzerine harekete geçen Rusya, orman yangınlarıyla mücadeleye destek için iki adet Be-200 amfibik yangın söndürme uçağını göndereceğini açıkladı. Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, "İhtiyaç anında yanınızdayız" mesajı verdi.

Türkiye genelinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası, orman yangını riskini de kritik seviyeye taşıdı. Meteoroloji'nin birçok il için yüksek sıcaklık uyarısı yaptığı bu günlerde, özellikle Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinde termometreler mevsim normallerinin üzerine çıktı. Yetkililer, sıcak hava ve kuvvetli rüzgârın etkisiyle orman yangınlarının hızla yayılabileceğine dikkat çekerek, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.

Yangın riskine karşı gerekli önlemler de alındı, son olarak Rusya'dan gelecek Be200 uçakları ile ilgili açıklama geldi.

Rusya Federasyonu Ankara Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk tarafının talebi üzerine orman yangınlarını söndürme çalışmalarına destek amacıyla iki adet Be200 uçağı yakın zamanda Türkiye'ye gelecek. Bu zorlu ve tehlikeli görevde uçak mürettebatına ve tüm ilgili kurumlara başarılar dileriz. Rusya, ihtiyaç anında yanınızda olan bir ülkedir" ifadelerine yer verildi.

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