İstanbul Valiliği, yarın kentte yılın en sıcak gününün yaşanacağını duyurarak vatandaşları uyardı. Nemin etkisiyle hissedilen sıcaklığın 40 dereceye ulaşmasının beklendiği megakentte, özellikle yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı bulunanların 11.00-16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaması istendi.

Avrupa'yı etkisi altına alan Afrika sıcaklar sebebi ile yüzlerce insan hayatını kaybetti. Aşırı sıcaklar Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Megakentte yarın yılın en sıcak günü yaşanacak, İstanbul Valiliği'nden ise hayati uyarı var.

İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı, saat verildi: Evden dışarı çıkmayın...

Yarın sadece İstanbul değil yurt genelinde aşırı sıcaklıklar görülecek. 81 ilin ortalama sıcaklığının 33.1 derece olması bekleniyor. Tahmini olarak bölge bölge hava sıcaklık ortalamasının şu şekilde olacağı öngörülüyor;



Güneydoğu Anadolu: 37,7°C

Ege: 35,1°C

Marmara: 34,2°C

Akdeniz: 34,0°C

İç Anadolu: 33,1°C

Karadeniz: 31,3°C

Doğu Anadolu: 30,3°C

İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı, saat verildi: Evden dışarı çıkmayın...

HİSSEDİLEN SICAKLIK 40 DERECE OLACAK

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 1 Temmuz 2026 Çarşamba günü hava sıcaklıklarının tehlikeli boyutlara ulaşacağı bildirildi.

Öğle saatlerinde nemin de etkisiyle bunaltıcı bir havanın beklendiğine dikkat çekilen açıklamada, "İlimizde yarın öğle saatlerinde hissedilen hava sıcaklığı nemle birlikte 40 dereceye kadar yükselecek." ifadeleri kullanıldı.

İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı, saat verildi: Evden dışarı çıkmayın...

SAAT VERİLDİ: AÇIK ALANLARA ÇIKMAYIN

Artan sıcaklıkların insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerine karşı alınması gereken önlemlere değinen Valilik, özellikle risk grubundaki vatandaşlara çağrıda bulundu.

Hava sıcaklıkları nedeniyle kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocukların korunması gerektiğini belirten yetkililer, "Vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları gerekmektedir." dedi.

İstanbul Valiliği'nden hayati uyarı, saat verildi: Evden dışarı çıkmayın...

Aşırı sıcakların sadece sağlık değil, çevre güvenliği açısından da büyük bir risk oluşturduğunu anlatan Valilik yetkilileri uyarılarını sürdürerek, "Sıcak çarpması konusunda dikkat edilmesi, muhtemel orman yangınlarının önüne geçmek hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." dedi.

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