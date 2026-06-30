Akdeniz üzerinde seyreden bir yolcu uçağından yanlışlıkla kaçırılma kodu gönderilmesi üzerine İsrail ve Bulgaristan harekete geçti. İki İsrail savaş uçağı ile bir Bulgar MiG-29 uçağı, uçağa eşlik etmek üzere havalandı. Yetkililer olayın pilot hatasından kaynaklandığını açıkladı.

Akdeniz üzerinde seyreden bir yolcu uçağı, yanlışlıkla gönderilen acil durum sinyali nedeniyle alarma neden oldu.

İsrail ordusu, salı günü Akdeniz üzerinde bulunan sivil bir yolcu uçağıyla iletişimin kesildiğine ilişkin ihbar alınmasının ardından bölgeye iki savaş uçağı gönderildiğini açıkladı.

Olayın, Bulgaristan merkezli Electra Airways tarafından işletilen ve Varşova'dan Tel Aviv'e giden yolcu uçağında yaşandığı belirtildi.

YANLIŞLIKLA KAÇIRILMA KODU GÖNDERİLDİ

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, uçağın "7500" transponder kodunu yayınladığını duyurdu. Bu kod, havacılıkta yasa dışı müdahale veya uçak kaçırma durumlarını bildirmek için kullanılıyor.

Bunun üzerine Bulgaristan, uçağı takip etmek amacıyla bir MiG-29 savaş uçağını havalandırarak Bulgar hava sahasında uçağa eşlik etti.

İsrail Hava Kuvvetleri de Akdeniz üzerindeki uçağa doğru iki savaş uçağı gönderdi.

"GÜVENLİK TEHDİDİ BULUNMUYOR"

AFP'nin haberine göre; LOT Polish Airlines Sözcüsü Krzysztof Moczulski, uçuş ekibinin bir acil durum bildiriminde bulunduğunu ancak hava trafik kontrolüyle yapılan görüşmelerin ardından durumun normale döndüğünü açıkladı.

Moczulski, uçağın mürettebatın izin verilen çalışma süresiyle ilgili kısıtlamalar nedeniyle Bulgaristan'ın Burgaz kentine yönlendirildiğini söyledi.

İsrail ordusu yaptığı açıklamada, "Herhangi bir güvenlik olayı endişesi bulunmamaktadır" ifadelerine yer verdi.

Varşova Chopin Havalimanı yetkilileri de olayın pilot hatasından kaynaklandığının bildirildiğini ve herhangi bir dış müdahale belirtisi olmadığını açıkladı.

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