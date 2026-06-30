Televizyon ekranlarında yeniden izleyiciyle buluşan Kayıp Miras filmi, aksiyon dolu sahneleri ve güçlü oyuncu kadrosuyla yeniden gündeme geldi. Filmin çekim yerleri, yapım süreci ve oyuncuları hakkında detaylar sinemaseverler tarafından araştırılıyor.

Aksiyon ve macerayı hazine avı temasıyla buluşturan Kayıp Miras (Uncharted), vizyona girdiği dönemde dünya genelinde büyük ilgi görmüştü. Aynı adlı video oyun serisinden beyaz perdeye uyarlanan yapım, yıllar süren hazırlık süreci, farklı ülkelerde gerçekleştirilen çekimleri ve oyuncu kadrosuyla dikkat çekiyor. Filmin yeniden yayınlanmasıyla birlikte çekildiği yerler, yapım tarihi ve oyuncuları da yeniden merak edilmeye başlandı.

KAYIP MİRAS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kayıp Miras filminin çekimleri tek bir ülkede gerçekleştirilmedi. Çekimlerin önemli bir bölümü Almanya'nın Berlin kentindeki dünyaca ünlü Babelsberg Stüdyoları'nda tamamlanırken, bazı sahneler İspanya'nın Barcelona, Costa Brava ve çeşitli bölgelerinde çekildi.

Kayıp Miras filmi nerede, ne zaman çekildi? Kayıp Miras oyuncuları

KAYIP MİRAS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Uncharted filminin sinemaya uyarlanması fikri uzun yıllar gündemde kaldı. Yapım sürecinde senaryo ve oyuncu kadrosunda çeşitli değişiklikler yaşanırken, filmin yönetmenliğini son olarak Ruben Fleischer üstlendi. Senaryo ise Art Marcum ve Matt Holloway tarafından kaleme alındı.

Çekim sürecinin tamamlanmasının ardından film, 18 Şubat 2022 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde gösterime girdi. Aynı adı taşıyan video oyun serisinden uyarlanan yapım, vizyona girdiği dönemde aksiyon ve macera türünün dikkat çeken filmleri arasında yer aldı.

KAYIP MİRAS OYUNCULARI

Tom Holland

Mark Wahlberg

Antonio Banderas

Sophia Taylor Ali

Tati Gabrielle

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