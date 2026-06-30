Ankara'da düzenlenecek NATO Zirvesi öncesi güvenlik tedbirleri artırıldı. Ankara'nın ardından Adana, Bolu, Karabük, Mersin ve Eskişehir valilikleri de toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması ve benzeri etkinliklere yönelik geçici yasak kararları aldı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilecek 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi güvenlik önlemleri kapsamında bazı illerde eylem ve etkinlik yasakları uygulanmaya başlandı.

İlk olarak Ankara Valiliği tarafından duyurulan yasak kararının ardından Adana, Bolu, Karabük, Mersin ve Eskişehir valilikleri de benzer kararlar aldı. Böylece söz konusu illerde belirlenen süre boyunca toplantı, yürüyüş, basın açıklaması ve protesto gösterileri gibi etkinliklere izin verilmeyecek.

ADANA'DA 10 TEMMUZ'A KADAR YASAK

Adana Valiliği, kent genelinde NATO Zirvesi ile doğrudan veya dolaylı bağlantılı gerçekleştirilebilecek eylem ve etkinliklere karşı tedbir alındığını açıkladı.

Bu kapsamda park ve bahçeler, genel yollar, kamu binaları ile sivil toplum kuruluşlarının önleri başta olmak üzere açık ve kapalı alanlarda yapılacak toplantı, gösteri yürüyüşü, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant ve çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma ve yazılama gibi faaliyetler yasaklandı.

Kararın, 1 Temmuz saat 08.00'den 10 Temmuz saat 23.59'a kadar geçerli olacağı bildirildi.

BOLU'DA GİRİŞ ÇIKIŞ KISITLAMASI DA GÜNDEMDE

Bolu Valiliği de NATO Zirvesi'ne yönelik protesto ve eylemlerin il genelinde yasaklandığını duyurdu.

Valilik açıklamasında, zirve nedeniyle çok sayıda yabancı devlet ve hükümet başkanı, uluslararası kuruluş temsilcisi ve diplomatik heyetin Ankara'da bulunacağı belirtilerek güvenlik önlemlerinin artırıldığı ifade edildi.

Bolu'da 1-10 Temmuz tarihleri arasında yürüyüş, basın açıklaması, toplantı, protesto eylemleri, çadır kurma, oturma eylemi, stant açma, afiş ve pankart asma, bildiri ve broşür dağıtma ile imza kampanyası gibi faaliyetlerin yasaklandığı açıklandı.

Ayrıca protestolara destek amacıyla il sınırlarına giriş ve çıkışların da kısıtlanabileceği belirtildi.

YASAK KARARI 5 İLE YAYILDI

Ankara, Adana ve Bolu'nun yanı sıra Karabük, Mersin ve Eskişehir valilikleri de NATO Zirvesi sürecine ilişkin güvenlik tedbirleri kapsamında benzer yasak kararlarını uygulamaya koydu.

Valiliklerin aldığı kararların, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu ile 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında alındığı bildirildi.

Aynı kararın birçok kent için alınması bekleniyor.

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