2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı devam ederken Fildişi Sahili ile Norveç arasındaki son 32 turu mücadelesi futbolseverlerin gündemine oturdu. Karşılaşmanın sonucu, gol atan oyuncular ve turnuvadaki son durum en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fildişi Sahili Dünya Kupası'ndan elendi mi?

Dünya Kupası'nda son 32 turunda karşı karşıya gelen Fildişi Sahili ile Norveç, son 16 bileti için sahaya çıktı. Büyük çekişmeye sahne olan mücadelede alınan sonuç, iki takımın turnuvadaki kaderini belirledi.

FİLDİŞİ SAHİLİ DÜNYA KUPASI'NDAN ELENDİ Mİ?

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda Norveç'e 2-1 mağlup olan Fildişi Sahili, turnuvaya veda etti. Grup aşamasını geçerek eleme turuna yükselen Afrika temsilcisi, son 16 bileti için çıktığı mücadelede istediği sonucu alamadı ve Dünya Kupası serüvenini noktaladı.

Fildişi Sahili Dünya Kupası'ndan elendi mi? Fildişi Sahili-Norveç maçı sonucu

Dallas'ta oynanan karşılaşmada Fildişi Sahili, ikinci yarıda bulduğu beraberlik golüyle umutlansa da Norveç'in son bölümlerde bulduğu gol mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonucun ardından Norveç adını son 16 turuna yazdırırken, Fildişi Sahili organizasyona eleme aşamasında veda eden takımlar arasına katıldı. Norveç, son 16 turunda Brezilya ile eşleşti.

Fildişi Sahili Dünya Kupası'ndan elendi mi? Fildişi Sahili-Norveç maçı sonucu

FİLDİŞİ-NORVEÇ MAÇI GOLLERİ KİM ATTI, KAÇ KAÇ BİTTİ?

Karşılaşmayı Norveç 2-1 kazandı. Avrupa temsilcisine galibiyeti getiren goller 39. dakikada Antonio Nusa ve 86. dakikada Erling Haaland'dan geldi. Fildişi Sahili'nin tek golünü ise 74. dakikada Amad Diallo Traore kaydetti.

Fildişi Sahili Dünya Kupası'ndan elendi mi? Fildişi Sahili-Norveç maçı sonucu

İkinci yarıda Amad Diallo'nun golüyle skora denge gelse de Erling Haaland, takımına galibiyeti getiren golü kaydederek Norveç'i son 16 turuna taşıdı. Dünya Kupası'ndaki gol sayısını üçe yükselten yıldız futbolcu, Norveç Milli Takımı formasıyla üst üste 13. maçında gol sevinci yaşadı.

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