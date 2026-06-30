2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu heyecanı tüm hızıyla sürüyor. 30 Haziran ve 1 Temmuz tarihlerinde oynanacak karşılaşmaların programı, maç saatleri ve yayın bilgileri futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Peki, Dünya Kupası bugün hangi maçlar var?

ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu karşılaşmaları devam ediyor. Son 32 turunda birbirinden kritik mücadelelere sahne olacak organizasyonda bugün ve yarın oynanacak maçların programı da netlik kazandı.

DÜNYA KUPASI BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda 30 Haziran Salı günü iki karşılaşma futbolseverlerle buluşacak. Günün ilk maçında Hollanda ile Fas karşı karşıya gelirken, akşam seansında ise Fildişi Sahili ile Norveç son 16 bileti için mücadele edecek.

30 Haziran Salı maç programı

04.00 | Hollanda - Fas (TRT 1)

20.00 | Fildişi Sahili - Norveç (TRT 1)

Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? 30 Haziran-1 Temmuz bugünkü maçlar

BUGÜNKÜ MAÇLAR 1 TEMMUZ 2026

Son 32 turu heyecanı 1 Temmuz Çarşamba günü de dört önemli mücadeleyle devam edecek. Günün programında Fransa, İngiltere ve Belçika gibi turnuvanın favori ekipleri sahaya çıkacak.

1 Temmuz Çarşamba maç programı

00.00 | Fransa - İsveç (TRT 1)

04.00 | Meksika - Ekvador (TRT 1)

19.00 | İngiltere - Demokratik Kongo Cumhuriyeti (TRT 1)

23.00 | Belçika - Senegal (TRT 1)

Dünya Kupası bugün hangi maçlar var? 30 Haziran-1 Temmuz bugünkü maçlar

TRT SPOR VE TRT 1 ŞİFRESİZ CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Televizyon üzerinden TRT 1'i izleyebilen seyirciler, maç yayınlarını herhangi bir ücret ödemeden takip edebiliyor.

Karşılaşmaları mobil cihaz, tablet veya bilgisayar üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar ise TRT tabii üzerinden canlı yayınlara erişebiliyor.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

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