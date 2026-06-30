Fransa İsveç canlı izle yayın bilgileri futbolseverlerin gündeminde yer alıyor. 2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda karşı karşıya gelecek iki takımın mücadele öncesi yayın kanalı, turnuvadaki performansları merak ediliyor. Mücadele New York New Jersey Stadı'nda oynanacak. Kazanan takım doğrudan son 16 turuna yükselecek.

Dünya Kupası'nda grup aşamasını geçmeyi başaran Fransa ve İsveç, son 32 turunda karşı karşıya geliyor. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede iki takım da yoluna devam edebilmek için sahaya çıkacak. Karşılaşmanın yayınlanacağı kanal, canlı izleme seçenekleri ve tur formatı ise maç öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

FRANSA-İSVEÇ MAÇI CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası Son 32 Turu'nda oynanacak Fransa-İsveç mücadelesi, Türkiye'de canlı olarak takip edilebilecek. Karşılaşmayı televizyondan izlemek isteyen futbolseverler TRT 1 ekranlarından maçı canlı izleyebilecek. Dijital platform üzerinden izlemek isteyenler ise TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden karşılaşmayı takip edebilecek.

Fransa-İsveç maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Fransa Dünya Kupası maçı

1 Temmuz Çarşamba günü TSİ 00.00'da başlayacak mücadele, ABD'nin New York-New Jersey bölgesindeki New York New Jersey Stadı'nda oynanacak. Dünya Kupası'nda eleme aşamasının başlamasıyla birlikte her maç büyük önem taşırken, Fransa ile İsveç de adını bir üst tura yazdırabilmek için sahaya çıkacak.

FRANSA-İSVEÇ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Fransa ile İsveç arasındaki son 32 turu karşılaşması TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele aynı zamanda tabii platformunda da canlı olarak futbolseverlerle buluşacak. Böylece karşılaşma hem televizyon hem de dijital platform üzerinden takip edilebilecek.

Fransa-İsveç maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Fransa Dünya Kupası maçı

KAZANAN TAKIM SON 16'YA ÇIKACAK

Fransa ile İsveç arasındaki karşılaşma, tek maç eleme sistemine göre oynanacak. Mücadeleyi kazanan takım adını son 16 turuna yazdırırken, mağlup olan ekip ise turnuvaya veda edecek.

Normal sürede eşitliğin bozulmaması halinde mücadele uzatma dakikalarına taşınacak. Uzatma bölümünde de üstünlük sağlanamazsa tur atlayan takımı seri penaltı atışları belirleyecek.

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