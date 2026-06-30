Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Türkiye, Porto Riko’yu 98-77 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.

Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Türkiye, Porto Riko’yu 98-77 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.

Ay-yıldızlılar, son 16’da Venezuela ile eşleşti.

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