Anadolu Ajansı
Türkiye, Porto Riko’yu devirip son 16'ya yükseldi
Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Türkiye, Porto Riko’yu 98-77 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.
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Spor 2 dk önce
Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu'nda Türkiye, Porto Riko'yu 98-77 yenerek grubunu lider tamamladı.
- Türkiye, Porto Riko'yu 98-77 mağlup etti.
- Ay-yıldızlılar, C Grubu'nda 3'te 3 yaparak grup lideri oldu.
- Türkiye, son 16 turunda Venezuela ile eşleşti.
Basketbol FIBA 17 Yaş Altı Dünya Kupası C Grubu üçüncü maçında Türkiye, Porto Riko’yu 98-77 mağlup ederek 3’te 3 yaptı ve grup lideri olarak son 16 turuna kaldı.
Ay-yıldızlılar, son 16’da Venezuela ile eşleşti.
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