Bursa'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı görerek yardıma koşan 26 yaşındaki Furkan Alan, devrilen direkten yayılan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Çepni Mahallesi yolu üzerinde seyir halindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.

YARALIYA YARDIMA GİTTİ CANINDAN OLDU

Kazada sürücü O.U. ağır yaralandı. Kazayı gören Furkan Alan (26), yaralı sürücüye yardım etmek için aracını durdurduğu sırada devrilen elektrik direğinden gelen akıma kapılarak hayatını kaybetti.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.U. hastaneye kaldırılırken, Furkan Alan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Mudanya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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