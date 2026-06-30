İhlas Haber Ajansı
Bursa'da kahreden olay! Yardım etmek istedi, feci şekilde can verdi
Bursa'da elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralanırken, kazayı görerek yardıma koşan 26 yaşındaki Furkan Alan, devrilen direkten yayılan elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.
Özetle DinleBursa'da kahreden olay! Yardım etmek istedi, feci ...
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3. Sayfa 3 dk önce
Çepni Mahallesi yolu üzerinde bir otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu sürücü ağır yaralanmış, yardım etmek isteyen bir kişi ise elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmiştir.
- 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarpmıştır.
- Kazada sürücü O.U. ağır yaralanmıştır.
- Kazayı gören Furkan Alan (26), yaralı sürücüye yardım etmek isterken devrilen elektrik direğinden gelen akıma kapılarak ölmüştür.
- Olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edilmiştir.
- Ağır yaralanan O.U. hastaneye kaldırılmış, Furkan Alan'ın cenazesi ise savcılık incelemesi ve otopsi için hastane morguna götürülmüştür.
- Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştır.
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Çepni Mahallesi yolu üzerinde seyir halindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu elektrik direğine çarptı.
YARALIYA YARDIMA GİTTİ CANINDAN OLDU
Kazada sürücü O.U. ağır yaralandı. Kazayı gören Furkan Alan (26), yaralı sürücüye yardım etmek için aracını durdurduğu sırada devrilen elektrik direğinden gelen akıma kapılarak hayatını kaybetti.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.U. hastaneye kaldırılırken, Furkan Alan'ın cenazesi savcılık incelemesinin ardından otopsi için Mudanya Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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