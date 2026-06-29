Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın altyapıya yönelik İHA saldırılarının ardından ülkede akaryakıt krizi yaşandığını ilk kez açıkça kabul etti. Moskova başta olmak üzere birçok kentte benzin istasyonlarında uzun kuyruklar oluşurken, 30 litre benzin alabildiği için sevinç çığlıkları atan bir kadının görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Öte yandan başka bir istasyonda iki sürücünün akaryakıt alabilmek için kavga ettiği anlar da kameralara saniye saniye yansıdı.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerileri ve enerji altyapısına yönelik düzenlediği İHA saldırıları, ülkede akaryakıt krizini derinleştirdi. Başkent Moskova dahil yaklaşık 20 bölgede benzin satışına kısıtlama getirilirken, istasyonlarda uzun araç kuyrukları oluştu. Yaşanan sıkıntıyı Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de kamuoyu önünde itiraf etti.

Rusyayı akaryakıt krizi vurdu! Putin itiraf etti: Satışlar sınırlandı, yumruklar havada uçuştu

EK TEDBİRLER DEVREDE

Hükümet üyeleriyle iç piyasadaki yakıt arzını değerlendirdiklerini belirten Putin, altyapı tesislerine yönelik saldırıların etkisinin en aza indirilmesi gerektiğini söyledi. Vatandaşlar, işletmeler ve kritik kurumlara kesintisiz yakıt sağlanması için ek tedbirlerin gündemde olduğunu ifade eden Putin, büyük rafinerilerin tam kapasiteyle çalıştığını, orta ve küçük ölçekli tesislerin de üretime dahil edildiğini açıkladı.

Planlı bakım çalışmalarının ertelendiğini ve mevcut bakım süreçlerinin hızlandırıldığını söyleyen Putin, iç piyasaya daha fazla yakıt sunulması amacıyla benzin ve uçak yakıtı ihracatının geçici olarak durdurulduğunu belirtti.

Rusyayı akaryakıt krizi vurdu! Putin itiraf etti: Satışlar sınırlandı, yumruklar havada uçuştu

STOK DURUMUNU AÇIKLADI

Putin ayrıca ülkedeki benzin stoklarının 1,7 milyon ton seviyesinde olduğunu, bu miktarın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 daha düşük kaldığını açıkladı.

İHA saldırıları nedeniyle çok sayıda petrol rafinerisinin devre dışı kalması, yaz sezonu ve tarımsal faaliyetlerle artan talebin birleşmesi akaryakıt krizini daha da büyüttü.

SEVİNÇTEN NE YAPACAĞINI ŞAŞIRDI

Ülkede yakıt sıkıntısı sürerken, bir benzin istasyonunda 30 litre benzin alabildiği için sevinç çığlıkları atan bir kadının görüntüleri sosyal medyada en çok paylaşılan videolar arasında yer aldı.

Rusyayı akaryakıt krizi vurdu! Putin itiraf etti: Satışlar sınırlandı, yumruklar havada uçuştu

BENZİN İÇİN YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Öte yandan başka bir benzin istasyonunda iki sürücünün benzin için kavga ettiği anlar da kameralara saniye saniye yansıdı.

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