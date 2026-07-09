Kız çocuğunun haşema ile havuza girmesini engelledi! Rusya uyruklu site yöneticisi tutuklandı
Antalya'da Rusya uyruklu site yöneticisi bir kadın, sitede yaşayan 13 yaşındaki kızın haşema ile havuza girmesine engel oldu. Kız çocuğunun ailesi tarafından yapılan şikayet sonucu 64 yaşındaki Rus kadın Ludmina İnan tutuklandı.
- Olay, Mahmutlar Mahallesi'nde bir sitede meydana geldi.
- Rus uyruklu site yöneticisi Ludmina İnan (64) tarafından çocuğun havuza girmesi engellenmek istendi.
- Çocuğun babası Fatih K. jandarmaya şikayette bulundu.
- Gözaltına alınan İnan, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
- Fatih K., yöneticinin kızıyla doğrudan ve velisiz konuşmasının doğru olmadığını belirtti.
- Fatih K., olayın dini hassasiyetlere yapılmış bir saldırı olduğunu da ifade etti.
Antalya'nın Alanya ilçesinde, 13 yaşındaki kız çocuğunun haşema giydiği gerekçesiyle havuza girmesini engellemeye çalıştığı öne sürülen Rusya uyruklu site yöneticisi tutuklandı.
Mahmutlar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan H.K. isimli çocuğun, haşema giydiği gerekçesiyle sitenin Rusya uyruklu yöneticisi Ludmina İnan (64) tarafından havuza girmesinin engellenmek istenmesi üzerine jandarmaya şikayette bulunuldu.
TUTUKLANDI
Şikayet üzerine gözaltına alınan İnan, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Olay sırasında işte olduğunu belirten H.K'nin babası Fatih K, gazetecilere yaptığı açıklamada, durumu kızının kuzeninden telefonla öğrendiğini söyledi.
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"BUNDAN SONRA GELME"
Yöneticinin doğrudan küçük bir çocukla muhatap olmasının doğru olmadığını vurgulayan Fatih K, şunları kaydetti:
"Kadın doğrudan kızımla konuşuyor, yanında bir velisi olup olmadığını sormuyor. Kızıma 'Bu şekilde havuza giremezsin' diyor. Kızım nedenini sorduğunda ise 'Bu kıyafetin havuzu kirletiyor. Biz bu havuza çok para veriyoruz, yönetim olarak kural belirledik' cevabını veriyor. Kızım da kıyafetinin kumaşının diğer mayolardan farksız olduğunu, sadece stilinin değişik olduğunu söylüyor. Yönetici ise 'Bugünlük gir ama bundan sonra gelme' diyerek kızımı itham ediyor. Bu kabul edilebilir bir durum değil. Bir Müslüman'ın havuza girerken kullandığı haşemayı, Rus uyruklu bir site yöneticisi engellemeye çalışıyor. Biz de jandarmaya giderek şikayetçi olduk. Burada mesele sadece küçük bir kızın gururunun kırılması değil, hem dini hassasiyetlerimize yapılan bir saldırıdır hem de küçük bir kız çocuğuyla bu şekilde konuşulmasıdır."