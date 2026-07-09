Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyet töreninde yaşanan pankart tartışması yargıya taşındı. YÖK, kamuoyunda geniş yankı uyandıran olayla ilgili soruşturma başlatırken, İstanbul Valisi Davut Gül ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaşananlara tepki gösterdi.

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin mezuniyet töreninde bir öğrencinin üzerinde Kur'an-ı Kerim'deki "Emrolunduğun gibi dosdoğru ol" ifadesinin yer aldığı pankartı sahnede taşıması üzerine bazı öğrenciler pankartı indirmeye çalıştı. Başarılı olamayan grup, bu kez pankartın önünde yan yana durarak yazının görünmesini engellemeye çalıştı.

Görüntülerde bir öğretim üyesinin engelleme yapan öğrencilere yönelik, "İşte Yeditepe ruhu budur" ifadelerini kullandığı ve salondan alkış yükseldiği görüldü. Olay kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

VALİ GÜL'DEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda A'raf Suresi'nin 155. ayetinden, "İçimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizi helâk edecek misin?" ifadelerini paylaşarak yaşanan olaya göndermede bulundu.

ÖMER ÇELİK'TEN SERT TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ise paylaşımında, "'Emrolunduğun gibi dosdoğru ol' hakikatini dillendiren herkese selam olsun. Bu hakikatin duyulmasını ve görülmesini engellemeye çalışanlar utansınlar. Barbarca eylemlerde bulunanlar sadece kendi alınlarına büyük bir utanç yazdılar" ifadelerini kullandı.

Yeditepe'deki pankart skandalında yeni gelişme! YÖK soruşturma başlattı

YÖK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Yaşananların ardından YÖK yazılı bir açıklama yaparak olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, "Yeditepe Üniversitesinde gerçekleştirilen Hukuk Fakültesi Mezuniyet Töreni sırasında yaşanan ve kamuoyuna yansıyan olaylarla ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu tarafından soruşturma başlatılmıştır" denildi.

YÖK ayrıca, "Üniversiteler, farklı görüşlerin ve inançların özgürce barındığı müstesna kurumlardır. Gençlerimizin anayasal güvence altında olan inanç, ifade ve eğitim haklarının zedelenmesine müsamaha gösterilmesi kesinlikle söz konusu olamaz" ifadelerine yer verdi.

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