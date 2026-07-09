Kanada Başbakanı Mark Carney, NATO Zirvesi sonrası yaptığı açıklamada Türkiye'ye dikkat çeken bir vurgu yaptı. Orta Doğu'da çözüm arayışlarında en etkili iki ülkenin Türkiye ve Suudi Arabistan olduğunu söyleyen Carney, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin de önemli mesajlar verdi.

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından gerçekleştirdiği Suudi Arabistan ziyareti sırasında Türkiye ile ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Carney, Orta Doğu'daki krizlerin çözümünde Türkiye'nin kilit ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Başkent Riyad'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir araya gelen Carney, temaslarının ardından düzenlediği basın toplantısında NATO Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği görüşmeyi de değerlendirdi.

"EN ETKİLİ İKİ ÜLKE TÜRKİYE VE SUUDİ ARABİSTAN"

Orta Doğu'daki diplomatik sürece ilişkin konuşan Carney, "Kanada her zaman Orta Doğu'ya büyük önem vermiştir. Bu gezide ziyaret ettiğim iki ülkeyi örnek gösterebilirim. Bölgedeki muhtemel çözümler konusunda en etkili iki ülke Suudi Arabistan ve Türkiye'dir. Bu ülkelerle temas kurmamız, görüşmemiz ve birlikte çalışmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Carney ayrıca, "On yıldan uzun bir sürenin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen ilk Kanada Başbakanı ben oldum" dedi.

SERBEST TİCARET VE SAVUNMA VURGUSU

Erdoğan ile görüşmesinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine yönelik önemli kararlar alındığını belirten Carney, "İki ülke arasındaki ticareti milyarlarca dolarlık seviyeye çıkarabilecek yeni bir serbest ticaret anlaşması için müzakereleri başlatma konusunda mutabık kaldık. Ayrıca Kanada'daki sanayi kapasitemizi ve istihdamı artıracak yeni savunma anlaşmaları imzaladık" diye konuştu.

Öte yandan Carney, Suudi Arabistan ziyareti kapsamında enerji, kritik mineraller ve yapay zeka alanlarında iş birliğini güçlendirecek yeni anlaşmalara da imza attıklarını açıkladı.

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