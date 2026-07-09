Amedspor Süper Lig ilk maçı ve 2026-2027 Amedspor Süper Lig fikstürü futbolseverlerin gündemindeki yerini aldı. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan yeni sezon fikstürüyle birlikte Amedspor'un ilk hafta rakibi, maç takvimi ve sezon boyunca oynayacağı karşılaşmalar belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonunun fikstürü açıklandı. Yeni sezonda mücadele edecek Amedspor'un ilk hafta rakibi, iç saha ve deplasman maçlarının haftaları ile sezon boyunca oynayacağı karşılaşmalar da fikstür çekiminin ardından netlik kazandı.

AMEDSPOR SÜPER LİG İLK MAÇI HANGİ TAKIMLA OYNAYACAK?

Amedspor, 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonundaki ilk maçında Erzurumspor ile karşı karşıya gelecek. Sezonun açılış haftasında oynanacak mücadelede Amedspor, Erzurumspor'u kendi evinde ağırlayacak.

16 yıl aradan sonra yeniden Süper Lig'de mücadele edecek Diyarbakır temsilcisi, yeni sezona alacağı sonuçla başlamak isterken taraftarlar da ilk hafta karşılaşmasını büyük heyecanla bekliyor.

Amedspor Süper Lig ilk maçı hangi takımla oynayacak? 2026-2027 Amedspor Süper Lig fikstürü

2026-2027 AMEDSPOR SÜPER LİG FİKSTÜRÜ

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından gerçekleştirilen fikstür çekiminin ardından Amedspor'un 2026-2027 sezonunda oynayacağı maç programı belli oldu. Yeşil-kırmızılı ekip, sezon boyunca toplam 34 lig maçına çıkarken ilk yarı ve ikinci yarı fikstürü de resmiyet kazandı.

1. Hafta: Amedspor - Erzurumspor FK

2. Hafta: Kocaelispor - Amedspor

3. Hafta: Amedspor - Trabzonspor

4. Hafta: Kasımpaşa - Amedspor

5. Hafta: Amedspor - Başakşehir FK

6. Hafta: Amedspor - Beşiktaş

7. Hafta: Gençlerbirliği - Amedspor

8. Hafta: Amedspor - Konyaspor

9. Hafta: Samsunspor - Amedspor

10. Hafta: Amedspor - Eyüpspor

11. Hafta: Galatasaray - Amedspor

12. Hafta: Amedspor - Çaykur Rizespor

13. Hafta: Gaziantep FK - Amedspor

14. Hafta: Amedspor - Alanyaspor

15. Hafta: Çorum FK - Amedspor

16. Hafta: Amedspor - Göztepe

17. Hafta: Fenerbahçe - Amedspor

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