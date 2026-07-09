İhlas Haber Ajansı • Çorlu
Tekirdağ'da dikkatsiz yaya kazaya neden oldu! Motosikletin çarptığı olayda 2 yaralı
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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, çevre kontrolü yapmadan aniden yola çıkan yayaya seyir halindeki bir motosikletin çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan yaya ve motosikletteki bir kişi olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
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