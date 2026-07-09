Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2026-TUS 2. Dönem) başvuru takvimi ÖSYM tarafından yayımlandı. Adaylar, TUS 2.dönem başvurularını ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ile ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de elektronik ortamda gerçekleştirilebilecek. Peki, TUS 2. dönem başvuruları için son gün ne zaman?

Tıpta uzmanlık eğitimi almak isteyen adaylar ile yurt dışı tıp diploması için denklik sürecine katılacak adayların beklediği başvuru süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 2. Dönem ile 2026 Tıp Doktorluğu Alanında Yurt Dışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Tıp Doktorluğu) 2. Dönem başvurularının alınacağını duyurdu.

TUS BAŞVURU TAKVİMİ 2026

ÖSYM'nin açıklamasına göre 2026-TUS 2. Dönem ile 2026-STS Tıp Doktorluğu 2. Dönem sınavları, 23 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Başvurular ise 8-16 Temmuz 2026 tarihleri arasında kabul edilecek.

Adaylar başvurularını, 8 Temmuz 2026 saat 10.30 itibariyle ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecek. Ayrıca başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebilecek.

TUS 2. dönem başvuruları için son gün ne zaman? TUS tercih takvimi



SINAV VE YERLEŞTİRME SONUÇLARININ AÇIKLANMASI

Adaylar sınav ve yerleştirme sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav ve yerleştirme sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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