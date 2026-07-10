T.C.KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/61238 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/61238 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Küçükçekmece İlçe, SAFRA Mahalle/Köy, Kapanarya Mevkii, 653 Ada, 7 Parsel, TAŞINMAZIN 3/16 HİSSESİ SATILIKTIR.Bilirkişilerce Yapılan İncelemede ;

'' TAPU KAYDI ;Dosyasında bulunan 19.01.2026 tarihli tapu kayıt örneğine göreKüçükçekmece İlçesi, Safra Mahallesi, Kapanarya Mevkii, 653 ada 7 parsel sayılı 123,74m2 miktarlı "Arsa" vasıflı taşınmazın 3/16 hissesinin S*** G*** adına kayıtlı olduğu, kaydında dosya haczi ile takyidat mevcut olduğu bildirilmiştir.

HUDUDU ve SAHASI ;Söz konusu taşınmazın dosyası içerisindeki tapu kaydı ve çapları arazide belirgin sabit noktalardan istifade ile arz üzerine aplike edildiğinde anılan taşınmazın alanı, boyutları, bulunduğu semt ve mevki itibariyle yerine aynen uygun olduğu tespit edilmiştir.

TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU; Satışa konu taşınmaz Küçükçekmece İlçesi, Söğütlüçeşme (tapuda Safra) Mahallesi, 2006.Sokakta,tapunun 653 ada 7 parsel numarasında kayıtlı ve 2006.Sokaktan Sokaktan 58 dış kapı numarası alan 123,74m2 alana sahip kayden "Arsa" mahallen; kayden kagir binanın 3/16 hissesi niteliğindedir. Söğütlüçeşme Mahallesi, 2006.Sokak ve Bülent Sokak olmak üzere iki yola cepheli konumda bulunan, 2006.Sokak cephesi 15,10metre, Bülent Sokak cephesi 13,00metre ve tapu kaydında tamamı 123,74m2 alana sahip zemin kat+ 1 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş, dış cephesi sıvalı, boyasız, toplam iki daireli bina bulunmaktadır. Pencereleri PVC doğramalı, demir dış kapılı binada bulunan daireler antre, hol, üç oda, salon, banyo, WC, mutfakmahallerinden ibaret brüt 90,00m2 alanlıdır. Dairelerde antre-hol, mutfak, banyo-WC zeminleri seramik, salon ve oda zeminleri parke, banyo-WC duvarları fayans kaplı, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ile tamamlayıcı aksesuarları, mutfaklarda sabit tezgah ile mutfak dolapları bulunmaktadır. Parsel üzerinde yer alan binanın kapalı alanları itibariyle toplam inşaat alanı 200,00m2 civarında olup taşınmaz bulunduğu semt ve mevki itibariyle tamamı teşekkül etmiş, belediye ve altyapı hizmetlerinden istifade edecek konumda, civarın talep gören iskana elverişli konut sahasında yer almaktadır.''denilmektedir,

Adresi : Söğütlüçeşme Mahallesi, 2006.Sokak No: 58Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 123,74 m2

İmar Durumu :Küçükçekmece Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğünce tanzim ve tasdik edilmiş olan 791758 sayılı imar durum belgesine göre söz konusu parsel15.12.2006, 26.02.2018, 22.03.2021, 26.05.2022, 27.07.2025 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Küçükçekmece Merkez Revizyon Uygulama İmar Planında, Plan Notlarının 1.29 maddesindeki hükümlere haiz, Bitişik Nizam 3 kat (B-3), Konut Alanında kalmaktadır. Plan notlarında 1.50. Maddesinde; "3 kat yapılaşma öngörülen 1000 m2'den küçük parsellerde; talep edilmesi halinde, meri plana göre (1 bodrum + zemin + 2 normal kat + zemin kat konturlarında çap olmak üzere) tespit edilecek inşaat alanı aşılmamak ve bodrum katların iskan edilmemesi kaydı ile zemin + 3 normal kat + çap yapılabilir." denilmektedir.

Havamania kriterlerinden dolayı maksimum bina yüksekliği ve kat adedi Emlak ve İstimlak

Müdürlüğünce tespit edilecek RS kotuna göre belirlenecektir denilmiştir.

Kıymeti : 2.070.581,25 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler:Tapu Kaydındaki Gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/08/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 02/09/2026 - 14:56 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/09/2026 - 14:56

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Bitiş Tarih ve Saati : 05/10/2026 - 14:56

02/07/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.