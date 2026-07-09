Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ni hedef alan karara sert tepki gösterdi. Bakanlık, söz konusu kararın "asılsız ve akıl dışı iddialar" içerdiğini belirterek, "Yok hükmündedir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik eleştiriler içeren karara yazılı açıklamayla tepki gösterdi.

Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu'nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanlığı, kararda yer alan değerlendirmelerin "alçakça iftiralar" içerdiğini savunarak, bunun Avrupa Birliği'nin ve özellikle Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs meselesinde uzun süredir benimsediği taraflı yaklaşımın yeni bir örneği olduğunu belirtti.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Avrupa Birliği kurumlarının Kıbrıs meselesine ilişkin tutumunun tarihi gerçeklerden ve tarafsızlıktan giderek uzaklaştığı ifade edilerek, bu yaklaşımın endişeyle takip edildiği kaydedildi.

Açıklamanın tam metni şöyle:

"Avrupa Parlamentosu’nda kabul edilen, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik asılsız ve akıl dışı iddialar içeren karar yok hükmündedir. Karar hakkında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya tam destek veriyoruz. Alçakça iftiralar barındıran söz konusu karar, Avrupa Birliği’nin ve özelde Avrupa Parlamentosu’nun, Kıbrıs meselesiyle ilgili olarak belirli çevrelerin güdümüyle benimsediği yanlı ve çarpık yaklaşımın son örneğini teşkil etmektedir. Avrupa Birliği kurumlarının, Kıbrıs meselesine yönelik tarihi gerçekliklerden ve tarafsızlıktan gittikçe uzaklaşan bir yaklaşım içine girmesini endişe verici buluyoruz."

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