Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Marmaray, Başkentray ve İZBAN dahil birçok raylı sistem hattı ücretsiz hizmet verecek. Yeni açılan Halkalı-Arnavutköy hattı ise ay sonuna kadar ücretsiz kalacak.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bazı raylı sistem hatlarında ulaşım ücretsiz olacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzası ile yayımlanan karara göre 15 Temmuz Milli Birlik Günü nedeniyle 15 Temmuz Salı günü Başkentray, Marmaray, İZBAN, Sirkeci-Kazlıçeşme Raylı Sistem Hattı ve Gayrettepe-İstanbul Havalimanı-Arnavutköy Metro Hattı seferleri ücretsiz olacak.

AY SONUNA KADAR ÜCRETSİZ

Ayrıca Halkalı-Arnavutköy Metro Hattı, açılışı münasebetiyle 31 Temmuz 2026 tarihine kadar ücretsiz olacak.

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