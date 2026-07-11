İki yıldız kaleci arasında yaşanan kriz Beşiktaş’ın işine yaradı. Altı yıl boyunca Bayern’de gölgede kalan Alexander Nübel, sürekli başka takımlara kiralandı. Neuer, Dünya Kupası kadrosuna da alınmaması için kulis yapınca Nübel kaçarcasına Beşiktaş’a geldi…

Kalede büyük bir değişime giden Beşiktaş, altyapıdan bu yana 13 yıldır siyah beyazlı formayı giyen Ersin Destanoğlu ile yollarını ayırırken Alman kaleci Alexander Nübel ile millî kaleci Doğan Alemdar’ı kadrosuna katmıştı. Almanların Manuel Neuer’den sonra kaleyi devralacak isim olarak gördüğü Alexander Nübel’in Beşiktaş’a gelmesinin perde arkasında ise bu eski iki takım arkadaşı arasında yaşanan soğuk rüzgârlar olduğu ortaya çıktı. Focus’ta gazeteci Johannes Mittermeier perde arkasını yazdı. Başa dönecek olursak; 33 yaşındaki Nübel, altı yıl önce Schalke’den Bayern’e transfer edildi.

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Alexander Nübel'i Beşiktaş'a Manuel Neuer getirdi!

MİLLÎ TAKIMDA KRİZ

Ancak burada Neuer’i aşıp bir türlü kaleye geçemedi. Sadece dört maçta Bayern formasıyla yer alırken, sonraki yıllarını Monaco ve Stuttgart’ta kiralık olarak geçirdi. Nübel, Stuttgart’taki başarılı performansının ardından Bayern ile sözleşmesini 2030’a kadar uzatmış olsa da Neuer ile arasındaki soğukluğu aşamadı. Neuer’in 2026 Dünya Kupası kadrosunda Nübel’i istememesi krize yol açtı. Kaleci antrenörü istifanın eşiğine geldi. Sonunda Neuer’in istediği Jonas Urbik dördüncü kaleci olarak kadroya alındı, gönlü yapıldı. Nübel, gelen teklif sonrası Bayern’den kaçarcasına ayrılıp Beşiktaş’a imza attı.

"YENİ BİR HİKÂYE YAZMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş’ın yeni kalecisi Alexander Nübel, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamada ‘’Beşiktaş’ta güzel bir hikâye yazmak istiyorum. Bu büyük kulüpte oynamaya hazırım. Sakin, topu kurtarmaya ve oyun kurmaya odaklı bir kaleciyim’’ sözlerini kullandı.

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