Trossard'ın menajerinden tek cümlelik Fenerbahçe açıklaması
Beşiktaş'ın transfer listesindeki Leandro Trossard'ın menajeri, Fenerbahçe iddiaları hakkında açıklama yaptı. Sarı lacivertli takımla alakalı iddiaları cevaplayan Trossard'ın temsilcisi, siyah beyazlı takımla yapılan görüşmelere ilişkin de bilgi verdi.
- Beşiktaş ile Trossard'ın menajeri arasındaki görüşmeler olumlu geçti.
- Trossard, Beşiktaş'ın projesine ve kendisine sunulan teklife sıcak bakıyor.
- Trossard'ın menajeri, Fenerbahçe iddialarını yalanladı.
- Trossard, geçen sezon Arsenal formasıyla 50 resmi maçta 8 gol ve 11 asist kaydetti.
- Dünya Kupası'ndaki İspanya-Belçika maçı sonrası yeni bir görüşme yapılacak.
Siyah beyazlıların uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Belçikalı yıldız Leandro Trossard yeni bir gelişme yaşandı.
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GÖRÜŞMELER OLUMLU İLERLİYOR
A Spor'un haberine göre; Beşiktaş ile Belçikalı futbolcunun menajeri arasında gerçekleştirilen görüşmeler olumlu geçti. Haberde, 31 yaşındaki kanat oyuncusunun Beşiktaş'ın projesine ve kendisine sunulan teklife sıcak baktığı, tamamen siyah beyazlı kulübün teklifine odaklandığı ve diğer teklifleri değerlendirmeye almadığı ifade edildi. Dünya Kupası'ndaki İspanya ile Belçika arasında oynanacak maçın ardından taraflar arasında yeni bir görüşmenin yapılacağı belirtildi.
FENERBAHÇE İDDİALARI HAKKINDA
Son günlerde gündeme gelen Fenerbahçe iddialarıyla ilgili açıklama yapan Belçikalı futbolcunun menajeri, söz konusu iddialar için, "Böyle bir durum kesinlikle yok." sözleriyle iddiaları yalanladı.
ARSENAL PERFORMANSI
Geride kalan sezonda Arsenal formasıyla 50 resmi maçta görev yapan Trossard, bu karşılaşmalarda 8 gol atarken 11 asistlik performans sergiledi.