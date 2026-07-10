ABD Başkanı Trump'ın İran ile ateşkesi sonlandırdıklarına dair açıklamasının ardından gözler yeniden bölgeye ve Tahran'dan gelecek mesajlara çevrildi. İran'ın müzakere heyetine yakın bir kaynağın aktardığına göre, ABD ile gelecek hafta görüşme yapılacak iddiası yalanladı.

Washington yönetiminin, İran ile ateşkesi bitirdiğine dair beyanının ardından dünya yeniden Orta Doğu'ya kilitlendi.

İran'da müzakere heyetine yakın bir kaynak, ABD ile görüşmelerin gelecek hafta yapılacağı yönündeki haberleri yalanladı.

İran 'müzakere randevusu' iddialarını yalanladı! ABD ile diplomatik belirsizlik sürüyor

Yarı resmi Fars Haber Ajansı, ismi belirtilmeyen kaynağın İran-ABD müzakerelerine ilişkin açıklamalarını yayımladı.

Kaynak, Pakistan'ın başkenti İslamabad'daki görüşmeler için hazırlıkların tamamlandığına dair iddiaların ve teknik görüşmelerin gelecek hafta devam edeceği yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını aktardı.

İran 'müzakere randevusu' iddialarını yalanladı! ABD ile diplomatik belirsizlik sürüyor

Söz konusu haberlere itibar edilmemesi gerektiğini söyleyen kaynak, müzakerelerle ilgili herhangi bir gelişme olması durumunda İran resmi makamlarının bilgilendirmede bulunacağını ifade etti.

TRUMP: ATEŞKES BİTTİ, TAHRAN'A BİLDİRDİK

Tahran-Washington hattındaki diplomatik temaslara ilişkin konuşan ABD Başkanı Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada"İran müzakerelere devam edilmesini istedi. Biz de bunu kabul ettik ancak, ABD onlara kesin bir dille ateşkesin sona erdiğini bildirdi" sözlerine yer verdi.

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