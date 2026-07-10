Fenerbahçe'de Cihan Kamer ve Oğuz Çetin'in Greenwood'u almak için Marsilya'ya gittiği ve İngiliz oyuncunun ise sarı-lacivertlilere gelebilmek adına dev bir fedakârlık yaptığı ileri sürüldü.

Fenerbahçe'nin Yönetim Kurulu Üyesi Cihan Kamer ve Sportif Direktör Oğuz Çetin'in Greenwood transferinin tamamlamak Fransa'ya gittiği belirtildi.

24 SAAT İÇİNDE İSTANBUL'A GELECEK

A Spor'da yer alan habere göre; Marsilya ile transferi tamamlamak için görüşecek olan Fenerbahçe cephesinde 23.30'da (cuma akşamı) geri dönüş planlaması var. İngiliz yıldızın 24 saat içerisinde sarı lacivertlilere imza atmak için İstanbul'a gelmesinin beklendiği belirtildi.

ALACAĞINDAN VAZGEÇTİ

TRT Spor'un haberine göre; Fenerbahçe'nin teklifini kabul eden Greenwood, sarı lacivertliler için büyük bir fedakârlık yaptı. Mason Greenwood, 8 milyon avro alacağından vazgeçti ve Fenerbahçe'nin teklifini kabul etti.

Mason Greenwood

ÖDENECEK BONSERVİS

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Mason Greenwood'u 39.5 milyon avro bonservis bedeliyle kadrosuna kattı. Anlaşmada 5 milyon avro şampiyonluk bonusu da yer alıyor. Yıldız kanat oyuncusunun yıllık maaşı ise 10 milyon avro olacak.

SEZON PERFORMANSI

Marsilya'da yeniden çıkışa geçen Mason Greenwood, geride kalan sezonda 45 maçta 26 gol ve 11 asistlik performans sergiledi.

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