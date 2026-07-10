Anthony Musaba'dan Dirk Kuyt itirafı: Fenerbahçe için çok önemli
Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Fenerbahçe'nin Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenör Dirk Kuyt konusunda değerlendirmelerde bulundu.
- Musaba, Dirk Kuyt'ın takımda olmasının kendisini ve herkesi mutlu ettiğini, Kuyt'ın büyük bir kariyere ve Fenerbahçe için önemli bir isme sahip olduğunu belirtti.
- Musaba, Kuyt'ın buraya hızlı bir şekilde adapte olduğunu ve çalışılacak harika bir kişi olduğunu ifade etti.
- Musaba, teknik direktör İsmail Kartal ile iyi bir iletişime sahip olduklarını, hocanın oyun felsefesini anlatma konusunda kendilerine fazlasıyla yardımcı olduğunu söyledi.
- Musaba, İsmail Kartal'ın beklentilerini net bir şekilde aktardığını ve bunun sahadaki performansa olumlu yansıdığını dile getirdi.
- Musaba, mevcut süreçte adaptasyon konusunda iyi bir iş çıkardıklarını düşündüğünü belirtti.
Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba, yeni sezon hazırlıkları kapsamında devam eden Avusturya kampında, kulüp televizyonuda yayınlanan Günün Röportajı programına konuk oldu.
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"KUYT'IN ÇOK BÜYÜK KARİYERİ VAR"
25 yaşındaki Hollandalı futbolcu, "Kuyt'ın takımda olması kişisel anlamda beni çok mutlu etti. Öyle zannediyorum ki herkes de aynı düşünüyordur bu konuda. Çünkü kendisi çok bilinen, tanınan bir futbolcu. Çok büyük bir kariyere sahip. Aktif futbol hayatında çok büyük kulüplerde oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Aynı zamanda Fenerbahçe için de çok önemli birisi. Efsane olarak nitelendirilecek birisi çünkü Fenerbahçe’yle burada şampiyonluk da yaşadı. Dolayısıyla büyük bir isim. Ben 19 yaşlarımdayken o da öyle zannediyorum ki Feyenoord altyapısında çalışıyordu. Dolayısıyla oynamış olduğumuz maçlardan dolayı birbirimizi çok iyi tanıyoruz, biliyoruz. Onun buraya gelmiş olması beni çok ama çok mutlu etti. Hızlı bir şekilde buraya adapte olduğunu belirtmem gerekiyor. Kendisi çalışılacak harika bir kişi" ifadelerini kullandı.
"İSMAİL KARTAL İLE İYİ BİR İLETİŞİME SAHİBİZ"
Musaba, teknik direktör İsmail Kartal hakkında, "Bana göre herkes için iyi bir iletişim söz konusu. Hocamızla iyi anlaştığımızı, iyi bir iletişim sergilediğimizi düşünüyorum. Herkese yardımcı oluyor, oyun felsefesini anlayabilmek adına bizlere fazlasıyla yardımcı oluyor. Neler yapmamız gerektiği konusunda bizlere direktiflerini sürekli olarak sunuyor ve bununla çok meşgul. Yani bize oyun felsefesini anlatabilmek konusunda çok meşgul. Aynı zamanda çok açık birisi. Net bir şekilde bizden beklentilerini, isteklerini anlatıyor ki bana göre bu çok önemli. Bir oyuncu için de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hocamız bunu sergilediğinde, bu şekilde anlattığı zaman bize sahada iyi bir his vermiş oluyor. Biz de daha iyi bir şekilde bunu yansıtabiliyoruz. Dolayısıyla hocamızla iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bana göre şu anki süreç içerisinde adaptasyondan bahsedecek olursak iyi bir iş çıkardığımızı düşünebiliriz" dedi.