Yeni sezon hazırlıklarına Avusturya’da devam eden Fenerbahçe'nin Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba, teknik direktör İsmail Kartal ve yardımcı antrenör Dirk Kuyt konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba, yeni sezon hazırlıkları kapsamında devam eden Avusturya kampında, kulüp televizyonuda yayınlanan Günün Röportajı programına konuk oldu.

Fenerbahçe, 2025-2026 sezonunun devre arasında Anthony Musaba'yı kadrosuna kattı.

"KUYT'IN ÇOK BÜYÜK KARİYERİ VAR"

25 yaşındaki Hollandalı futbolcu, "Kuyt'ın takımda olması kişisel anlamda beni çok mutlu etti. Öyle zannediyorum ki herkes de aynı düşünüyordur bu konuda. Çünkü kendisi çok bilinen, tanınan bir futbolcu. Çok büyük bir kariyere sahip. Aktif futbol hayatında çok büyük kulüplerde oynamış bir futbolcudan bahsediyoruz. Aynı zamanda Fenerbahçe için de çok önemli birisi. Efsane olarak nitelendirilecek birisi çünkü Fenerbahçe’yle burada şampiyonluk da yaşadı. Dolayısıyla büyük bir isim. Ben 19 yaşlarımdayken o da öyle zannediyorum ki Feyenoord altyapısında çalışıyordu. Dolayısıyla oynamış olduğumuz maçlardan dolayı birbirimizi çok iyi tanıyoruz, biliyoruz. Onun buraya gelmiş olması beni çok ama çok mutlu etti. Hızlı bir şekilde buraya adapte olduğunu belirtmem gerekiyor. Kendisi çalışılacak harika bir kişi" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Dirk Kuyt, yardımcı antrenörlük görevine getirildi.

"İSMAİL KARTAL İLE İYİ BİR İLETİŞİME SAHİBİZ"

Musaba, teknik direktör İsmail Kartal hakkında, "Bana göre herkes için iyi bir iletişim söz konusu. Hocamızla iyi anlaştığımızı, iyi bir iletişim sergilediğimizi düşünüyorum. Herkese yardımcı oluyor, oyun felsefesini anlayabilmek adına bizlere fazlasıyla yardımcı oluyor. Neler yapmamız gerektiği konusunda bizlere direktiflerini sürekli olarak sunuyor ve bununla çok meşgul. Yani bize oyun felsefesini anlatabilmek konusunda çok meşgul. Aynı zamanda çok açık birisi. Net bir şekilde bizden beklentilerini, isteklerini anlatıyor ki bana göre bu çok önemli. Bir oyuncu için de bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Tabii ki hocamız bunu sergilediğinde, bu şekilde anlattığı zaman bize sahada iyi bir his vermiş oluyor. Biz de daha iyi bir şekilde bunu yansıtabiliyoruz. Dolayısıyla hocamızla iyi bir iletişime sahip olduğumuzu düşünüyorum. Bana göre şu anki süreç içerisinde adaptasyondan bahsedecek olursak iyi bir iş çıkardığımızı düşünebiliriz" dedi.

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