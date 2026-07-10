İtalya Serie A ekibi Roma'nın, Galatasaray'ın transferi için görüşmelerini sürdürdüğü 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Can Uzun için devreye girdiği ileri sürüldü.

Galatasaray'ın transfer gündeminde yer alan milli futbolcu Can Uzun için İtalya'dan dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

ROMA DEVREYE GİRDİ

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Roma, Eintracht Frankfurt forması giyen milli futbolcuyu kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Haberde, Sportif Direktör Tony D'Amico'nun hem Alman kulübü hem de oyuncunun menajerleriyle ilk temasları kurduğu belirtildi.

Can Uzun

CAN İÇİN 45 MİLYON AVRO

İtalyan ekibinin, 2005 doğumlu futbolcu için yaklaşık 45 milyon avroluk bonservis bedelini gözden çıkarması gerektiği ve taraflar arasında pazarlık ihtimalinin bulunduğu ifade edildi.

FRANKFURT PERFORMANSI

Güncel piyasa değeri 45 milyon avro olarak gösterilen Can Uzun, geçtiğimiz sezon 28 maçta görev yaptı. Başarılı hücum oyuncusu, sahada kaldığı 1513 dakikada 10 gol ve 6 asistlik skor katkısı sağladı.

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