Mehmet Akif Ersoy hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Ersoy için 266 yıl hapis talep edildi. İddianamede Ersoy’a 'suç örgütü kurma ve yönetme, 11 kez nitelikli cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımını kolaylaştırma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ya da sağlama' suçları yöneltildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Mehmet Akif Suç Örgütü"ne yönelik hazırlanan ve örgüt lideri olarak tanımlanan Mehmet Akif Ersoy’un 286 yıla kadar hapsi istenen iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ‘Mehmet Akif Suç Örgütü'ne yönelik iddianame hazırlanmış ve değerlendirme yapılması için İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. Mahkeme iddianameyi kabul etmeyerek savcılığa yeniden yollamıştı.

Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame kabul edildi! 266 yıl hapis cezası talep edildi

YARGILANMALAR YAKINDA BAŞLAYACAK

Savcılığın yeniden mahkemeye gönderdiği iddianame kabul edildi. Kabul edilen iddianame kapsamında, Mehmet Akif Ersoy, Ahmet Göçmez, Mustafa Manaz, Nurullah Mahmut Dündar, Taner Çağlı, Tolga Aykut ve Ufuk Tetik’in yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianame kabul edildi! 266 yıl hapis cezası talep edildi

ÇOK SAYIDA SUÇTAN CEZA TALEP EDİLDİ

Öte yandan iddianamede Mehmet Akif Ersoy hakkında iddianamede ‘suç örgütü kurma ve yönetme’, 11 kez ‘nitelikli cinsel saldırı’, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama’ ve ‘uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma’ suçlarından toplam 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

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NE OLMUŞTU?

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında haber spikerleri, ünlüler, sosyal medya fenomenleri ve sporcuların olduğu çok sayıda isim gözaltına alınırken, birçok isim tutuklandı.

Mehmet Akif Ersoy da geçen yıl Aralık ayında uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınmış, ardından tutuklanmıştı.

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