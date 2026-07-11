Beşiktaş'ın yıldız kanat oyuncusu Vaclav Cerny'ye eski takımı Rangers yeniden talip oldu. İskoç ekibinin 6 milyon euroluk ilk teklifi siyah-beyazlı yönetim tarafından reddedilirken, taraflar arasında yeni bir teklif için hareketlilik yaşanması bekleniyor.

Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, yeniden Rangers'ın transfer listesine girdi. İskoç temsilcisinin Çek futbolcu için yaptığı ilk teklif siyah-beyazlı yönetim tarafından kabul edilmedi.

Vaclav Cerny

6 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ

Sözcü'nün haberine göre Rangers, Vaclav Cerny'nin transferi için Beşiktaş'a 6 milyon euroluk resmi teklif sundu. Siyah-beyazlı yönetim ise oyuncu için gelen bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdi.

Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında Cerny'nin bonservisini Alman ekibi Wolfsburg'dan 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Çek kanat oyuncusu, daha önce bonservisi Wolfsburg'dayken Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.

Vaclav Cerny

YENİ TEKLİF BEKLENİYOR

Haberde, Rangers'ın transferden vazgeçmediği ve kısa süre içinde teklifini artırarak Beşiktaş'ın kapısını yeniden çalmaya hazırlandığı aktarıldı.

Vaclav Cerny

SEZON PERFORMANSI

Vaclav Cerny, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıktı. Çek futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 8 de asist yaparak toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı.

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