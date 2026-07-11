Beşiktaş'ta Vaclav Cerny'ye sürpriz teklif: Anında cevap geldi
Beşiktaş'ın yıldız kanat oyuncusu Vaclav Cerny'ye eski takımı Rangers yeniden talip oldu. İskoç ekibinin 6 milyon euroluk ilk teklifi siyah-beyazlı yönetim tarafından reddedilirken, taraflar arasında yeni bir teklif için hareketlilik yaşanması bekleniyor.
- Rangers, Vaclav Cerny için Beşiktaş'a 6 milyon euroluk resmi teklif sundu.
- Beşiktaş yönetimi, bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdi.
- Beşiktaş, Cerny'yi geçtiğimiz sezon başında Wolfsburg'dan 6 milyon euroya transfer etmişti.
- Cerny daha önce Wolfsburg'dayken Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.
- Rangers, transferden vazgeçmeyerek teklifini artırarak yeniden Beşiktaş'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.
- Vaclav Cerny, bu sezon 34 maçta 7 gol ve 8 asist ile 15 gole doğrudan katkı sağladı.
Beşiktaş'ın geçtiğimiz sezon başında kadrosuna kattığı Vaclav Cerny, yeniden Rangers'ın transfer listesine girdi. İskoç temsilcisinin Çek futbolcu için yaptığı ilk teklif siyah-beyazlı yönetim tarafından kabul edilmedi.
6 MİLYON EUROLUK TEKLİF REDDEDİLDİ
Sözcü'nün haberine göre Rangers, Vaclav Cerny'nin transferi için Beşiktaş'a 6 milyon euroluk resmi teklif sundu. Siyah-beyazlı yönetim ise oyuncu için gelen bu teklifi değerlendirmeye almadan geri çevirdi.
Beşiktaş, geçtiğimiz sezon başında Cerny'nin bonservisini Alman ekibi Wolfsburg'dan 6 milyon euro karşılığında transfer etmişti. Çek kanat oyuncusu, daha önce bonservisi Wolfsburg'dayken Rangers'ta kiralık olarak forma giymişti.
YENİ TEKLİF BEKLENİYOR
Haberde, Rangers'ın transferden vazgeçmediği ve kısa süre içinde teklifini artırarak Beşiktaş'ın kapısını yeniden çalmaya hazırlandığı aktarıldı.
SEZON PERFORMANSI
Vaclav Cerny, 2025-2026 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıktı. Çek futbolcu bu karşılaşmalarda 7 gol atarken 8 de asist yaparak toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı.