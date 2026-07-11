İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 11 Temmuz Cumartesi günü kent genelinde farklı nedenlerle yaşanacak su kesintilerine ilişkin güncel duyuruyu paylaştı. Ana boru arızaları, ebeke yenileme ve pompa arızaları nedeniyle Bayraklı, Foça, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Torbalı, Urla ve Ödemiş ilçelerinde belirli mahallelerde su kesintileri uygulanıyor. Peki, İzmir'de sular ne zaman gelecek?

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU), 11 Temmuz 2026 Cumartesi günü kent genelinde çok sayıda ilçede planlı çalışma ve arızalar nedeniyle su kesintileri yaşanacağını duyurdu. Bayraklı, Foça, Karabağlar, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Torbalı, Urla ve Ödemiş ilçelerine su verilemiyor. Ana boru arızaları, müteahhit çalışmaları, şebeke yenileme, pompa arızası ve boru deplasman çalışmaları nedeniyle bazı mahallelerde su kesintileri gün boyu devam edecek.

İZSU'nun yayımladığı programa göre suyun, arızaların planlanan sürede giderilmesi halinde belirtilen bitiş saatlerinde yeniden verilmesi bekleniyor. Ancak ekiplerin sahadaki çalışmalarının seyrine bağlı olarak sürelerde değişiklik yaşanabileceği bildiriliyor.

İZSU 11 TEMMUZ SU KESİNTİSİ PROGRAMI



İzmirin birçok ilçesinde su kesintisi! İzmirde sular ne zaman gelecek?

İzmirin birçok ilçesinde su kesintisi! İzmirde sular ne zaman gelecek?

İzmirin birçok ilçesinde su kesintisi! İzmirde sular ne zaman gelecek?

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