Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik patronu Recep Uçar, transfer gündemlerinde olduğu iddia edilen Fenerbahçe'nin 25 yaşındaki Hollandalı kanat oyuncusu Anthony Musaba ile ilgili konuştu.

Çaykur Rizespor, yeni sezon hazırlıklarını Mehmet Cengiz Tesisleri'nde sürdürüyor. Mavi-yeşilli takımın teknik direktörü Recep Uçar, antrenman öncesi açıklamalarda bulundu.

"KULÜBÜNDEN İZİN ALMADAN GÖRÜŞMEM"

TRT Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba ile ilgili tecrübeli çalıştırıcı, "Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal ile herhangi bir görüşmem olmadı. Onların da kampı devam ediyor. Musaba da Fenerbahçe'de mukavelesi devam eden oyunculardan biri. Kulüplerden izin almadan futbolcularıyla ilgili konuşmayı çok etik bulmuyorum. Kulüpler burada tasarrufunu belli etmeden bizlerin bir takım girişimlerde bulunması pek sağlıklı değil" ifadelerini kullandı.

Anthony Musaba, geçtiğimiz sezonun ilk devresinde 22 maçta 6 gol atıp 4 asist yaptı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Sarı-lacivertli kulübün, geçtiğimiz sezonun devre arasında Samsunspor'dan 5 milyon euro bonservisle transfer ettiği Anthony Musaba ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında 23 maçta 2 gol ve 6 asistlik skor katkısı verdi.

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