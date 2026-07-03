Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım başkanlığındaki yönetiminin, maaş bütçesinde alan açmak amasıyla Fransız yıldız N'Golo Kante ile 2026 Dünya Kupası'ndan dönmesinin ardından kritik bir görüşme gerçekleştireceği iddia edildi.

Takımdaki maaş dengesini sağlamak isteyen Fenerbahçe yönetiminin, N'Golo Kante'nin ücretinde indirime gitmesi gerektiği kararını aldığı öne sürüldü. Sarı-lacivertlilerin, bu doğrultuda 2026 FIFA Dünya Kupası dönüşü (19 Temmuz'da final maçı oynanacak) Fransız oyuncu ile görüşeceği belirtildi.

GARANTİ MAAŞI 11 MİLYON EURO

Sabah Gazetesi'nde yer alan habere göre; deneyimli orta sahanın yıllık 11 milyon euroluk maaşı yönetim tarafından yüksek bulundu. İndirime gitmesi talep edilecek olan N'Golo Kante, bu öneriyi kabul etmezse Fenerbahçe kariyeri sona erebilir.

Al-Ittihad'dan 14,4 milyon euro imza parasıyla alınan N'Golo Kante'ye, sezon başına 11 milyon euro maaş verileceği açıklanmıştı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Yönetimin, 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kante'den "ret" cevabı gelmesi durumunda yıldız futbolcuyla yolları ayırmayı gündemine alacağı ifade edildi. 35 yaşındaki yıldız, sarı-lacivertli formayla 18 maçta 2 gollük skor katkısı verdi.

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