Türkiye Gazetesi
Fenerbahçeli futbolcuya Süper Lig'den sürpriz talip: İmza an meselesi!
Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe forması giyen sağ kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Kısa sürede anlaşma sağlanacağı iddia edildi.
Özetle DinleFenerbahçeli futbolcuya Süper Lig'den sürpriz tali...
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Çaykur Rizespor, hücum hattına takviye yapmak amacıyla Fenerbahçe'nin futbolcusu Anthony Musaba'nın transferinde önemli mesafe kat etti.
- Çaykur Rizespor, sol bek Zakaria Arossi ve stoper Siaka Bakayoko transferleriyle kadrosunu güçlendirdi.
- Karadeniz ekibi, Süper Lig'de ilk 5'i hedefliyor.
- Anthony Musaba, Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kongo asıllı Hollandalı bir futbolcudur.
- Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde 22 maçta 6 gol ve 4 asist yaptı.
- Fenerbahçe formasıyla ise 23 maçta 2 gol ve 6 asist kaydetti.
- Musaba'nın transferinde resmi imzanın an meselesi olduğu belirtildi.
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Yeni sezon öncesi sol bek Zakaria Arossi ve stoper Siaka Bakayoko transferleriyle kadrosunu güçlendiren Çaykur Rizespor, hücum hattına da takviyeler yapmak istiyor.
Fotomaç'ta yer alan habere göre; Başkan Ali Zeki Saruhan yönetiminde Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin Kongo asıllı Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba'nın transferinde önemli mesafe kat etti. Resmi imzanın an meselesi olduğu öğrenildi
Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde 22 maçta 6 gol atıp 4 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında ise 23 maçta 2 defa ağları sarstı ve 6 asist yaptı. Musaba'nın, Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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