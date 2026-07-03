Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Fenerbahçe forması giyen sağ kanat oyuncusu Anthony Musaba'yı kadrosuna katmak için görüşmelerini sürdürüyor. Kısa sürede anlaşma sağlanacağı iddia edildi.

Yeni sezon öncesi sol bek Zakaria Arossi ve stoper Siaka Bakayoko transferleriyle kadrosunu güçlendiren Çaykur Rizespor, hücum hattına da takviyeler yapmak istiyor.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Başkan Ali Zeki Saruhan yönetiminde Süper Lig'de ilk 5'i hedefleyen Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'nin Kongo asıllı Hollandalı futbolcusu Anthony Musaba'nın transferinde önemli mesafe kat etti. Resmi imzanın an meselesi olduğu öğrenildi

Anthony Musaba'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Geçtiğimiz sezonun ilk devresinde 22 maçta 6 gol atıp 4 asist yapan 25 yaşındaki futbolcu, sarı-lacivertli forma altında ise 23 maçta 2 defa ağları sarstı ve 6 asist yaptı. Musaba'nın, Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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